Her er en oppdatert oversikt over gjeldende faremeldinger det neste døgnet. Skikkelig guffent mange steder! Det blir store mengder med regn på #Vestlandet, mye vind i #Trøndelag, og både regn og vind i #Nordland. Les mer detaljert om varslene her: https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/aej7d0Gsuz