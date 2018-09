– Det er sånn som ikke skal skje, og vi er veldig lei oss for ulempene vi påfører trafikantene, sier Jarle Hodne i BKK.

Fylkesvei 92 mellom Stordalsstølen og Høyanger blir stengt i tolv dager etter at det gikk galt under en sprenging onsdag.

– Store steiner har falt ned på en bro, og det er ganske bra størrelse på dem, konstaterer Jarle Hodne. Han er kommunikasjonsrådgiver hos BKK.

Vurdert som risiko

Selskapet hadde leid inn en entreprenør som skulle sprenge vekk en steinblokk med en sprekk i.

Denne steinen ble vurdert som en risiko, og for å unngå at den ramlet ned i veien, ble det bestemt at den skulle sprenges vekk.

Etter det Bergens Tidende har fått opplyst, var det flere løse steinblokker bak steinen som ble sprengt. En av disse skal ha rullet ned på broen og ødelagt den.

– Vi skal nå undersøke sammen med entreprenøren hvordan dette kunne skje, sier Hodne.

– Kunne denne sprengingen fått verre konsekvenser?

– Det var ingen risiko for liv og helse, og veien var stengt for trafikk. Men vi skal ha en gjennomgang for å unngå at noe slik kan skje igjen, sier kommunikasjonsrådgiveren hos BKK.

Før sprengingen hadde BKK også en geolog på stedet som vurderte situasjonen.

– Omfattende skader

Trafikkoperatør Idar Sangolt hos Vegtrafikksentralen sier at de mandag 24. september skal få vite når fylkesveien igjen kan åpnes.

– Broen er 30 meter lang, og spennet som er ødelagt er 10 meter. Det skal nå forsterkes, og jeg har fått antydet at det vil ta en ukes tid. Men på sikt må det lages en helt ny bro, forteller trafikkoperatøren som sier at de har fått beskjed om at skadene på broen er omfattende.

– Hvor stor omvei blir dette for trafikantene?

– Det blir en lang omkjøring. De som bor på sognesiden, må kjøre via Oppedal og til Matre, sier Sangolt.