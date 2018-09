Omkranset av havet ble den savnede franskmannen Pierre Marie Noel Coudray tirsdag minnet i RAN Seilforening sine lokaler på Straume.

Stemningen var lavmælt da den nærmeste familien, venner og kolleger av franskmannen møtte opp for å minnes det aktive medlemmet av seilforeningen tirsdag ettermiddag.

Mannen var ute og seilte med sin norske samboer i en seilbåt av typen Bavaria 32 søndag ettermiddag i forrige uke da ulykken skjedde.

Fortsatt pågår søket etter mannen i farvannet mellom Sotra og Askøy.

Minnestunden ble åpnet til fiolinmusikk av ekteparet Harald Blø og Gunvor Holtlien.

Silje Katrine Robinson

Stort engasjement

Deretter tok leder i RAN Seilforening, Jon Andreas Bygstad, ordet.

Han fortalte om fortvilelsen som oppsto søndag kveld, og om den enorme innsatsen som foreningens medlemmer og den savnedes venner har lagt ned den siste uken for å finne 50-åringen.

– Dette skapte et engasjement som viser det flotte miljøet han var en del av, sa Bygstad.

Totalt har 100 båter og over 300 frivillige deltatt i søket, etter at mannen ble slått på sjøen av seilbommen og forsvant under en seiltur.

Mandag kveld i forrige uke besluttet Hovedredningssentralen å avslutte den omfattende redningsaksjonen, som da hadde pågått i over ett døgn.

Silje Katrine Robinson

Mange planer

Rolf Hermansen fra RAN Seilforening holdt et gripende minneord der franskmannen ble beskrevet som en aktiv og interessert seiler.

– Han var full av liv og hadde mange planer for fremtiden, sa Hermansen.

Under minnestuden ble det viderebrakt en hilsen fra familien, som takker alle som har stilt opp og deltatt i søket. De ba også de rundt 370 medlemmene av RAN seilforening om å fortsette å seile.

Den savnedes bror holdt deretter en sterk minnetale på fransk, som ble oversatt til norsk av en av Pierre sine døtre.

Silje Katrine Robinson

Gir ikke opp

Medlemmene av den lille seilforeningen på Sotra har den siste uken vært dypt preget av den tragiske ulykken.

Samtidig har de ikke gitt opp håpet om å finne den savnede. Bygstad forteller at søket har pågått fra tidlig morgen til sen kveld helt siden ulykken ble meldt søndag i forrige uke.

– Folk har tatt fri fra jobben og gjort en fantastisk innsats. Vi kommer ikke til å gi oss, og vil fortsette med jevnlige søk, sier Bygstad.

Han beskriver seilforeningen som et lite miljø bygget på dugnad, der alle kjenner alle.

– Det blir en utfordring å omstille seg tilbake til hverdagen, sier Bygstad.