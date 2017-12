SIKTET: Mannen i slutten av 40-årene er siktet for å ha drept konen i deres felles hjem i Åsane i april i år. Han nekter straffskyld. FOTO: Per Lindberg (arkiv)

Ektemannen (48) bestilte giftstoff før konen døde

Den drapssiktede ektemannen har forklart at innkjøp av giftstoffet Bariumacetate ble gjort fordi han hadde ansvar for et kurs.