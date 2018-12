– Jeg vil anslå at denne er på rundt 200 kilo. Dette er veldig spesielt, sier forsker Leif Nøttestad.

Makrellstørjen pleier å svømme i stim og befinner seg som regel i Middelhavet på denne tiden av året.

– Denne fisken, som ble funnet strandet i Nærøyfjorden, ser ut til å ha ligget død i cirka en uke. Dette ser ut til å være et streifdyr, altså en som vandrer alene, sier Leif Nøttestad, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet.

– Uventet beskjed å få

Tidligere har tre store makrellstørjer gått inn i oppdrettsanlegg i Sognefjorden.

– Det kan ha vært på denne måten at fisken har kommet seg så langt inn i fjorden, men det blir bare spekulasjoner. Det er ikke godt å si hvordan denne har havnet her. Det er svært uvanlig at en så stor makrellstørje blir funnet så langt inn i fjorden. Enda mer uvanlig er det at den ble funnet nå i romjulen. Jeg tror ikke vi har registrert slike observasjoner så seint på året før. Dette var en helt uventet beskjed å få, sier Nøttestad.

Vanligvis kan man finne makrellstørje på 50 til 70 kilo i fjordene i juli måned. Fiskene på rundt 200 kilo er mer vanlig å finne ute på kysten og i storhavet.

– Den drar som regel tilbake til Middelhavet seinest i november. Men det er blitt observert makrellstørje i Lofoten tidlig i januar, så kanskje må historien endres, sier Nøttestad.

En dyr fisk

Makrellstørjen er verdens største tunfisk.

– Dette er blant verdens dyreste fisker. Den har veldig flott, både på kjøttet, konsistensen og fargen. Den brukes mye til sushi og sashimi og den kan selges for flere tusen kroner per kilo. Den er også blitt svært populær i Norge, sier Nøttestad.