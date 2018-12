Datatilsynet gir Bergen kommune en bot på 1,6 millioner kroner.

Bergen kommune har i dag fått varsel om pålegg og overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner på grunn av brudd på personopplysningssikkerheten.

Saken begynte da en 7.-klassing fant et sikkerhetshull med passord og andre personopplysninger til 35.000 elever og foresatte i bergensskolen. Da han varslet Bergen kommune, skjedde ingenting.

Da sendte han ut en falsk e-post i rektors navn. Dette ble anmeldt av kommunen til politiet.

– Føles rettferdig

– Vi synes det er greit at kommunen får en reaksjon på at de ikke har håndtert persondata forsvarlig, sier moren til eleven like etter at hun har fått nyheten.

Hun har foreløpig bare rukket å sende en SMS til sønnen.

– Synes dere dette er en oppreising for ham?

– Det føles rettferdig at kommunen får en reaksjon. Vi er nesten ferdigsnakket med kommunen og har en grei dialog med dem, sier hun.

– Vi har ikke vært gode nok

Kommunen vil ta en grundig gjennomgang av varselet før det blir gitt et svar til Datatilsynet innen 22. januar, heter det i en pressemelding.

– Dette er viktige signal fra Datatilsynet som vi tar på det største alvor. Det nye regelverket utfordrer oss. Selv om vi allerede har innført mange nye tiltak, ser vi at vi fremdeles har en vei å gå, sier kommunaldirektør Robert Rastad.

Bergen kommune satte i verk tiltak, og avviket ble lukket 15. august, samtidig som saken ble meldt til Datatilsynet. Det viste seg seinere at avviket var blitt varslet internt allerede i mai, uten at dette ble tilstrekkelig fulgt opp.

– Hendelsen viste oss at vi ikke har vært gode nok. Vi må få bedre interne rutiner og sikkerhetskultur også knyttet til varsling og håndtering av avvik, sier Rastad.

Dette er første gang Datatilsynet har gitt et varsel om gebyr til noen i offentlig sektor etter at et nytt personvernregelverk trådte i kraft 20. juli 2018.

– Varselet er et viktig signal til oss i kommunesektoren om hvordan vi må ta sikkerhet systematisk inn i digitaliseringen på alle tjenesteområder, sier Robert Rastad.

Foreldrene til gutten har foreløpig ingen planer om å gå videre med saken. I et tidligere intervju anbefalte de kommunen å undersøke slike saker nøyere før de anmelder en elev.