Men rapport kritiserer ledelsen i byggesaksavdelingen.

Byrådet fikk fredag overlevert rapporten de hadde bestilt om saksbehandlingen da et nytt kjøpesenter på Haukås fikk rammetillatelse fra byggesaksetaten, til tross for at byrådet var imot det.

Byggesaksetaten mente som kjent at de eksisterende planene tillot byggingen av et slikt kjøpesenter. Fylkesmannen stanset vedtaket, blant annet på grunnlag av at det stred mot alle regionale planer.

– Gledelig å få slått fast

Kommunaldirektør Robert Rastad har ledet arbeidet med rapporten. Byrådet ba i sin bestilling om forslag til konkrete tiltak for å forbedre systemer og rutiner å forhindre lignende saker i fremtiden. Det skulle også gis en vurdering av om det har vært uregelmessigheter knyttet til saken.

Det siste er Rastad klar på: «Vi finner ikke indikasjoner på at det i forbindelse med saksbehandling av byggesøknaden har foregått uregelmessigheter» heter det i konklusjonen.

– Det er som jeg har ventet, men det er også gledelig å få slått fast, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti i en pressemelding.

Rapporten kommer med forslag til forbedring av rutiner, men også med kritikk mot ledelsen i byggesaksetaten. I rapporten heter det at det var velkjent for ledelsen at byggesaker i dette området var spesielt utfordrende.

Visste ikke om søknaden

Likevel ble denne søknaden først kjent for avdelingssjef i Byggesaksavdelingen den dagen hun skulle signere, mens etatsdirektør og kommunaldirektør ble først kjent med saken i ettertid, da vedtaket var fattet.

«Etter vår vurdering burde etatsdirektør gjennom tydelige premisser sørget for at større byggesaker i dette området ble løftet til drøfting på etatsnivå» heter det.

Rapporten konkluderer også med at Plan- og bygningsetaten «etter vår vurdering er godt kjent med utfordringen knyttet til saksbehandling for Nordre Åsane».

Men rapporten kritiserer også byrådsavdelingen. Det heter at avdelingen burde skjønt at det kunne komme opp byggesaker etter gammel plan som i realiteten var i strid med føringene i den nye arealplanen. «Dette var en kjent risiko som etter vår vurdering burde vært håndtert av byrådsavdelingen» heter det.

Skal lære av feilene

«Slik vi vurderer det har ikke byrådsavdelingen i fullmaktene gjort de nødvendige grep som sikrer at saker der det oppstår tvil, blir løftet oppover i styringslinjen» heter det også.

– I tråd med byrådets bestilling har utvalget fokusert på å fremme konkrete forslag til tiltak som ytterligere kan forbedre disse, sier Rastad.

Byråd Tryti sier at plan - og bygningsetaten nylig ble omorganisert.

– Byggesaksavdelingen er en del av denne etaten, der 32 ansatte hvert år behandler om lag 2500 byggesaker. Våre ansatte jobber under et stort arbeids- og tidspress. Rapporten gir oss viktige innspill som kan styrke kommunens rutiner og kontrollsystemer, sier Tryti.