Plutselig sto to maskerte menn i huset bevæpnet med jernrør. Han så tyvene forsyne seg av verdigjenstander før de forsvant.

– Det var en forferdelig opplevelse, sier 20 år gammel Andreas Kristiansen.

Politiet ser svært alvorlig på hendelsen som skal ha skjedd mellom klokken 23 og 24 i går kveld, og har satt i gang etterforskning.

Operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt sier saken blir høyt prioritert.

– Det er svært alvorlig når en person opplever å bli angrepet i sitt eget hjem, sier Samsonsen.

Alene hjemme

Andreas Kristiansen bor i huset sammen med forloveden Malin Iren Helland, men var i går kveld alene hjemme i boligen i Tørrvikbygd i Kvam.

– Jeg satt med PC-en, da jeg hørte noen ute i gangen. Plutselig sto de to personene foran meg med finlandshetter over ansiktene. De sa ingenting, men truet meg med et rør, sier Kristiansen.

Da Kristiansen forsøkt å snakke til mennene, skal de ha slått han i hodet med røret.

Gjerningsmennene skal så ha forsynt seg med TV, PC, høyttalere, en forsterker og speilreflekskamera. Elektronisk utstyr for flere tusen kroner er meldt stjålet.

Ringte selv politiet

– Det var sjokkerende. De var to personer, og jeg var alene. Det var ikke mulig å forhindre det som skjedde, sier Kristiansen.

Da Kristiansen hørte bilene til de to gjerningsmennene kjøre vekk, ringte han politiet.

De kom sammen med ambulanse til boligen i Tørrvikbygd. Helsepersonell konstaterte at Kristiansen var påført hjernerystelse, men at han kunne bli hjemme under overvåking av samboeren.

– Helsepersonalet sa det kommer til å gå fint. Det er jeg glad for, sier Kristiansen.

Operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt sier at saken har høyeste prioritet.

– Ingen er så langt pågrepet. Ettersom det nå har gått et tid siden hendelsen er saken nå inne i etterforskningsfase som vi kommer til å prioritere, sier Samsonsen.