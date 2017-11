Vi har jaktet på folks salgstabber.

Du er utrolig fornøyd når du står i butikken eller trykker ok i nettbutikken. Dette var et kjempekupp! Noen dager etter lurer du på hvor i all verden du har vært hen. Salgskuppet blir værende i skapet. Ubrukt.

Høres det kjent ut? Vi har gått ut på gaten i Bergen under Black Friday og spurt hva folk om hva de har på samvittigheten av ikke helt gjennomtenkte kjøp på salg. Vi fant rikelig.

Brage Yndesdal (22): Avstandsmåler og diverse jaktfløyter

Marita Aarekol

Brage Yndesdal har gått på sine største salgssmeller på Biltema. Lett for.

– Jeg har kjøpt en avstandsmåler, blant annet. Den kostet 300–400 kroner. Men jeg har aldri brukt den til noe skikkelig. Bare når jeg har hatt quiz og sånt, at folk skal tippe hvor langt det er bort til en stein eller noe.

– ??

– Ja, folk har syntes det var ganske morsomt. Åh, ja, så var det den gangen jeg kom i skade for å kjøpe en kråkefløyte. Og en revefløyte. Jeg skulle egentlig ha en orrfuglfløyte, men da kom det opp tilbud på de to andre fløytene, og de var så billige. 100 kroner eller noe. Men jeg har aldri brukt dem, for jeg går verken på kråke- eller revejakt.

Marthe Hovelsen (21): Litt for frekt oktoberfestkostyme

Marita Aarekol

Marthe Hovelsen er først krystallklar på at hun aldri kjøper noe på impuls på salg – hun planlegger alle kjøp. Eller, forresten, kanskje ikke:

– Jeg har visst en del ute på Tise-profilen min her, ja. 23 ting. Denne blusen her tror jeg kostet 3000 kroner, og den har jeg brukt bare en gang. Nå prøver jeg å få solgt den. Og så var det oktoberfestkostymet mitt, ja.

– Jaha?

– Jeg bruker å gå på oktoberfest i Stryn. Og så tenkte jeg at jeg måtte ha et nytt kostyme. Jeg fant et til 1000 kroner. Men så turte jeg ikke å gå med det. Det ville ha skilt seg litt for mye ut. Dessuten hadde jeg 4–5 kostymer fra før. Det kjøpet sitter litt i, ja. Men jeg har ikke fått solgt det ennå. Nå er det vel litt utenfor sesong også.

Eli Sivertsen (70): Strikkejakke til barnebarnet

Marita Aarekol

Eli Sivertsen kommer bare på en stor salgstabbe: Og det var en julegave til et barnebarn.

– Jeg kjøpte en fin og dyr strikkejakke til barnebarnet mitt som da var rundt 20 år. Den var på salg, men kostet fortsatt nesten 1000 kroner. Men da jeg kom hjem, så jeg med en gang at det ikke var henne i det hele tatt. Det ville bli fullstendig feil. Da gikk jeg tilbake til butikken og fikk byttet den mot en hvit regnjakke til meg selv. Den har jeg til gjengjeld brukt masse.

– Men jeg fikk noe veldig rart en gang.

– Fortell?

– Min svigermor ga meg en elektrisk brødkniv til jul. Den var veldig rar, og jeg brukte den aldri.

Robert Karlsen: Lydanlegg for broren

Marita Aarekol

– Dette er vel mer å regne som et impulskjøp, ikke en salgstabbe. Håper jeg i alle fall!

Robert Karlsen er ute på oppdrag for sin bror – et oppdrag han selv tok initiativ til. Da han så at butikken som selger lydanlegg skulle ha alle varer på 20 prosent denne dagen, tok han en telefon til sin bror i Molde og overbeviste han at dette var tingen han måtte kjøpe.

– For noen dager siden visste ikke min bror at han hadde bruk for dette. Men nå vet han det, og salget er i boks. 19.000 kroner, ble det. Jeg skal hjem til Molde og min mor i julen, og da tar jeg det med. Men vi kommer ikke til å si dette til min mor. Det tør vi ikke.

Anniken Minde Nese (20): En ugle. Og dyre strikkegensere

Marita Aarekol

– Da jeg så uglen i butikken, syntes jeg den var så fin. Cirka så høy var den, og den minnet om uglen i «Harry Potter», sier Anniken Minde Nese og viser med hendene. Der og da var det en kjempegod idé.

Siden havnet uglen på en hylle og har stått og har bare stått og samlet støv.

– Og så har jeg en tendens til å kjøpe nye strikkegensere på salg når det nærmer seg vinter. Det virker liksom så fornuftig å gjøre det. Men så kommer jeg hjem og kommer på at jeg jo har nok strikkegensere fra før. Men i år har jeg vært flinkere. Og så har jeg fått solgt noen av de strikkegenserne jeg ikke brukte.

Berit Bøyum Fjæreide (56) og Gunn Bøyum Dæhli (54): Kjoler og vesker

Marita Aarekol

– Det skjer kanskje mest når vi er på ferie. Da er det god stemning, og det er lett for. Ofte er det vesker det går i. Og litt dyre også, de koster gjerne 1000–1500 kroner. Men så kommer jeg hjem, og da blir det ikke helt det samme.

Gunn Bøyum Dæhli er på shopping med søsteren Berit Bøyum Fjæreide. Og de må innrømme at en del tabbekjøp er det blitt.

– Jeg liker så godt å kjøpe kjoler. Men det er ikke alle som blir brukt. Men jeg får litt bedre samvittighet når jeg gir dem til Fretex etterpå.