Lørdag fikk brannvesenet i Bergen en hektisk ettermiddag og kveld på grunn av alt regnet. Vannet fosset inn i kjelleren til Janne Åsheim for tredje gang på ti måneder.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Det tar aldri slutt, men skjer om og om igjen. Jeg blir helt frynsete av det, sier Janne Åsheim frustrert.

Brannvesenet har vært her og reist igjen. For bare kort tid siden sto kjelleren i Gamle Breivikveien under vann – for tredje gang på ti måneder og andre gang på to uker.

Åsheim står på det våte, skitne gulvet og ser seg rundt. Både badet og oppholdsrommet var nyoppusset i februar i år.

– Sannsynligvis må alt rives, sier hun.

RUNE SÆVIG

– Fortvilende

Det er bare to uker siden forrige gang store nedbørsmengder førte til at vannet steg i kjelleren. Deler av veggene måtte fjernes i et forsøk på å tørke opp det infiserte vannet.

– Kommunen har koblet seg på vår private ledning. Når det regner så mye som i dag, presses kloakkvann opp i våre sluk. Både de forrige eierne og eierne før har hatt samme problem, sier Åsheim.

– Den manglende evnen hos kommunen til å handle er fortvilende.

RUNE SÆVIG

Naboene Åshild og Per Lennart Knudsen kom hjem fra Mallorca fredag. Lørdag var det på’an igjen for andre gang på to uker. Vannet sto 30 cm over kjellergulvet, og ødela både vaskemaskin, varmtvannsbereder og lufttørker.

Tarje Wanvik, politisk rådgiver for byutviklingsråd Anna Elisa Tryti, sier at midlertidige tiltak skal settes inn, men at disse ikke vil løse overvannsproblemene i området.

VA-etaten vil mandag invitere til nytt møte om situasjonen.

– Våre foreløpige vurderinger for å sikre en permanent løsning er å etablere fullverdig overvannssystem i hele området og oppruste Breiviksbakken til flomvei, sier Wanvik.

– Alt dreier seg om nedbør

– Nå skjer det veldig mye, sa vaktkommandør Helge Lund på 110-sentralen lørdag kveld, og telte minst 15 oppdrag.

– Alle dreier seg om nedbør. Det er vann som kommer inn i hus og vann som samler seg.

– Er det områder som er spesielt utsatt?

– Nei, dette er fra alle steder​. Askøy, Os og mange oppdrag i sentrum. Blant annet har vi rykket ut til Koengen og Dreggsallmenningen, der det er meldt om store vannmasser, sa Lund.

Vegtrafikksentralen meldte lørdag kveld om store fare for vannplaning på veiene, og bad bilistene kjøre forsiktig. Lyderhorntunnelen ble stengt på grunn av oversvømmelse.

Kloakkfontene

Utenfor huset til Lars Åge Kjærland i Sælenveien sto skittvannet opp av jorden som en fontene. Fellesledningen for kloakk og overvann i Fyllingsdalen går under eiendommen hans, og det kraftige regnskyllet skapte et trykk verken kumlokket eller støperingen klarte å motstå. Både kloakk og toalettpapir fosset ut over jordet, og kråker og skjærer gasset seg.

RUNE SÆVIG

Det er langt fra første gang.

– Kommunen la nytt kumlokk for 14 dager siden, men det holder ikke. Det må ordnes opp, enten ved hjelp av pumpe eller lukket kloakksystem. Dette er ikke mitt problem, men kommunen sitt, sier Kjærland.

– Men det er jo blitt ditt, da?

– Sånn sett blir det jo det.

– Vannet tar letteste vei

Paula Pellikainen, vaktleder i Bergen vann, sier at når det regner så mye og intenst over en lang periode, klarer ikke ledningen å ta unna de store vannmengdene.

– Når ledningen blir full, tar vannet letteste vei og kommer ofte ut på det laveste punktet, i dette tilfellet i Sælenveien. Kloakken som kommer ut, er ekstremt fortynnet, siden vannmengdene er så store.

– Kjærland etterlyser en løsning på dette tilbakevendende, ubehagelige problemet?

– Dette er en svært kompleks problemstilling uten enkle løsninger, men kommunen jobber med saken og vil ta kontakt med han over helgen, sier Pellikainen.

RUNE SÆVIG

Stor flomfare

Det meldes om stor fare for flom i Hordaland og Sogn og Fjordane denne helgen. Flomvarselet er satt til nivå 3. Det er ventet mye nedbør også søndag, og i løpet av 48 timer kan det komme opp mot 180 millimeter nedbør.

Tommy Skårholen i Flomvarslingen sier til BT at det allerede er mye vann i vassdragene etter regnet tidligere denne uken.

– Det er fortsatt bløtt i terrenget og jordsmonnet. Det er derfor ikke kapasitet til å ta opp mer av vannmengdene som kommer.

Søndag ventes det store nedbørsmengder utover hele vestlandet. Mye blader, nedbør og vind samtidig tetter slukene. Derfor oppfordrer vaktleder Pellikainen folk om å rense slukene sine, og at de med bekkeinntak på tomten sørger for at vannet får renne fritt.