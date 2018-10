På de siste 10 årene er byggegrensen på Voss hevet med tre meter, for å redde bygninger fra klimaendringer og store flommer. Nå bygger Voss Camping det nye servicebygget på påler, enda høyere over vannet.

Fremdeles står en campingvogn i flomvannet. Åtte fortelt av aluminiun flyter rundt. For verten Sandy Mathieson på Voss Camping er dette sjette storflommen han rydder etter. Det var ikke alt han klarte å berge fra vannmassene denne gangen heller.

Men når storflommen kommer neste gang, så tror han det nye servicebygget unngår ødeleggelser.

Hevet byggegrensen

– Det har vi bygget etter de nye forskriftene kommunen har vedtatt. Bygget ligger høyere opp fra Vangsvatnet. Dessuten blir første etasje innredet som garasje, ikke som kontor eller for beboelse. Kontoret er flyttet opp i 2. etasje, som er 3,5 meter over bakkeplan. Da skal vi være trygge for fremtidens klima, sier Mathieson.

Tor Høvik

Etter forrige storflom i 2014 vedtok politikerne å heve byggegrensen i Voss med nesten tre meter – fra kotegrense 50,6 meter over havnivå til 53,2 meter over havet.

Til sammenlikning er gulvet i Vangskyrkja 53,9 meter

Storflommene i 2014 var den største flomkatastrofen på Voss i nyere tid. Da steg vannet til kotehøyde 51,3.

I helgen var vannstanden ca. 1,3 meter under dette, men kommunen fikk nok en påminnelse om hva som kan komme.

Tor Høvik

Flyttet nybygg

Etter 2014-flommen har mye skjedd: Park Hotell måtte droppe bygging av ny spaavdeling som skulle reises ned mot Vangsvatnet. Det planlagte Vossabadet som skulle komme mellom Voss idrettshall og utebassenget, måtte flyttes til et høyere og sikrere sted. Flere områder ble båndlagt med byggeforbud.

Det nye leilighetsbygget Park Panorama som ble innflyttet i fjor, og bygget i tilknytning til Park Hotell, har nå kun garasje i første etasje.

I går kveld kjørte de fleste beboerne bilene ut av garasjen for å hindre å bli innestengt av flomvannet.

– Flommen stoppet noen centimeter før den trengte inn i garasjen. Men det gikk bra, sier Kristian Backer som har leilighet i andre etasje med panorama utover Vangsvatnet.

Han er glad han bor i et bygg som har tatt hensyn til fremtidens klima.

– Huset er bygget etter flommen i 2014, og jeg bor i en høyde som fremtidige flommer ikke kan nå. Det er betryggende, sier Backer.

Tor Høvik

Voss ligger i et område der klimafremskrivingene gir de mest dramatiske konsekvensene.

Stort nedslagsfelt

Voss står på morenemasser – stein og løsmasse som isbreene etterlot seg. Mange steder må man bore opptil 50 meter ned før man når fjellet. Det betyr at det ikke nytter å stenge vannet ute med voller og sandsekker. Vannet trenger gjennom sanden uansett.

Samtidig har Voss et enormt nedslagsfelt når det regner: Strandaelva starter på Vikafjell, og den enda mer dramatiske Raundalselva starter på Finse, og de vokser seg store før de møtes i Vosso, som leder vannet ut i Vangsvatnet.

Det som gjør det enda vanskeligere er at Vangsvatnets utløp ved Bulken er trangt. Her fortsetter Vosso ned til Evangervatnet, før den munner ut i Bolstadfjorden ved Bolstadøyri.

Vanntunnel

En vanntunnel som kan redusere vannføringen fra Raundalselva, mener politikerne er den viktigste løsningen for å flomsikre Voss.

Elven er spesielt utsatt for høy vannføring når det regner mye om høsten. Kommunen oppgir at så mye som 70 prosent av flomvannet kommer fra Raundalselva.

Tor Høvik

Elven er en del av Vossovassdraget som ble gitt varig vern i 1986. Men nå håper politikerne på Voss å komme rundt vernevedtak. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer muligheten for bygge en 18 kilometer lang tunnel fra Bjørke på Voss som skal lede vannmassene i flomsituasjoner ned til Granvinsfjorden.

Pris: Én milliard

Det er anslått at tunnelen vil koste nær en milliard kroner.

Løsningen som skal diskuteres i kommunen før jul, vil ifølge varaordfører Sigbjørn Hauge (Sp) innebærer at det ikke bygges kraftanlegg, men bare vanntunnel.

– Det å finne en løsning for Raundalselva er det aller viktigste for å flomsikre Voss. Det er snakk om en vanntunnel på størrelse med en biltunnel. Slik kan man ta unna enorme mengder vann, og kontrollere vannmassene som når Vangsvatnet, sier Hauge.