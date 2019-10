SV og Rødt sikrer Ap ordføreren

Partiene er blitt enige om hvilke politikere som får heltidsverv i bystyret. SV støtter Aps ordførerkandidat.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

FORHANDLET: Bystyrepolitikerne er enige om fordelingen av vervene. Tor Høvik

Etter forhandlinger i helgen har Ap sikret seg støtte for sin ordførerkandidat Marte Mjøs Persen. Dermed ryker Høyres drøm om å kapre seg ordførerposisjonen ved hjelp av SVs stemmer.

Gjennom det såkalte valgtekniske samarbeidet skal SV og Rødt forplikte seg til å stemme på Aps ordfører. Etter det BT får opplyst vil Ap også få varaordføreren. Et navn som nevnes her er Rune Bakervik (Ap).

BT har ikke fått kommentarer på dette fra verken Ap eller SV. Rødts Sofie Marhaug er fornøyd med avtalen:

– Jeg synes det er bra at det blir en Ap-ordfører og ikke en ordfører fra høyresiden. Det er også bra at SV får viktige posisjoner på bystresiden, sier hun.

Har diskutert

Mens Ap får begge ordførervervene, sikrer dette samarbeidet nemlig flere sentrale posisjoner for SV i bystyret.

– Mer av politikken kommer til å bli avgjort i bystyret den kommende perioden, og da er det spesielt viktig å ha en sterkest mulig venstresideder. Det får vi nå, sier Marhaug.

Diskusjonen om fordelingen av heltidsvervene i bystyret har pågått helt siden valgresultatet ble klart i begynnelsen av september.

For partiene handler det om å få plass i de utvalgene de ønsker å markere seg mest i. Samtidig handler det om å få karret til seg lederposisjoner i de de forskjellige utvalgene.

Dette gir politikerne en hånd på rattet, i tillegg til at alle leder- og nestledervene tilsier en heltidsstilling som bypolitiker.

Beholder antall

I alternativet som ble presentert mandag morgen har man imidlertid beholdt strukturen på fire utvalg. Det foreløpige forslaget som ble lagt frem, og som det er flertall blant politikerne for, blir dermed slik:

Utvalg for finans: Harald Victor Hove (H) blir leder mens Øystein Bønes (MDG) blir nestleder.

Utvalg for helse og sosial: Hilde Onarheim (H) blir leder mens Diane Berbain (SV) blir nestleder.

Utvalg for barnehage, skole og idrett: Mikkel Grüner (SV) blir leder mens Cecilie Tveit (FNB) blir nestleder.

Utvalg for miljø og byutvikling: Geir Steinar Dale (Ap) blir leder, mens Trym Aafløy (FNB) blir nestleder.

Får flere stillinger

I tillegg til dette har man vedtatt at det skal være et arbeidsutvalg i hvert utvalg. Det består av leder, nestleder og én person til. Den tredje personen får 50 prosent lønn som såkalt «AU-medlem». Disse plassene skal gå til følgende politikere:

Charlotte Spurkeland (H) blir AU-medlem i utvalg for byutvikling. Beate Husa (KrF) blir AU-medlem i utvalg for helse og sosial. Julie Andersland (V) blir AU-medlem i utvalg for finans mens Marte Leirvåg (H) blir AU-medlem i utvalg for barnehage, skole og idrett.

Nytt av året er at bystyrepolitikerne har bestemt seg for å opprette nye halvtidsstillinger. Disse skal gå til de partiene som ikke får noen fulltidspolitikere, nemlig Rødt, KrF, Venstre, Sp og Frp.

Skal diskutere på nytt

Det er også sendt ut forslag for hvem som skal lede Kontrollutvalget de neste fire årene. Leder er Henning Warloe (H) mens Pål Hafstad Thorsen (Ap) blir nestleder.

Da dette forslaget var oppe på et møte blant politikerne mandag morgen, var det flertall bak innstillingen.

Saken skal imidlertid opp igjen på nytt på tirsdag siden det nye byrådet snart skal presenteres. Dersom noen av disse personene som er utnevnt som ledere eller nestledere rykker opp til byråder, må de erstattes av andre partipolitikere.

To personer dette fort kan bli aktuelt for er Julie Andersland (V) og Beate Husa (KrF) som begge var byråder i den forrige bystyreperioden, men som nå er satt opp med verv i bystyret.