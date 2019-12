Vogntog mistet gjenstand på møtende bil – en person omkom på E39

En person er bekreftet omkommet i en trafikkulykke på broen mellom Føyno og Stord på E39. Broen kan bli stengt i flere timer etter ulykken.

OMKOM: En person døde da en varebil ble truffet av deler av kapellet fra et møtende vogntog. Foto: Jonas Sætre, Stord24

Ifølge vitner på stedet skal en gjenstand fra et vogntog ha falt av og truffet en møtende bil. Politiet opplyser at det skal ha vært deler av kapellet på vogntoget som falt av og traff den møtende varebilen i frontruten.

Politiet fikk melding om ulykken 06.45.

Det var føreren av bilen som omkom. Passasjeren i bilen er brakt til sykehuset.

– Vedkommende er tilsynelatende fysisk uskadet, sier operasjonsleder Brit Randulff ved Sør-Vest politidistrikt.

FALT AV: Deler av kapellet på dette vogntoget skal ha falt av. Foto: Jan Kåre Ness

– Forsto ikke omfanget

Vogntoget kjørte videre i sørgående retning etter ulykken. Politiet lette etter det langs veien, og klokken 07.34 meldte politiet at vogntoget var stoppet av en politipatrulje på Grønåsen i Sveio. Dette stedet ligger cirka et par mil unna.

Ifølge operasjonsleder er vogntoget som var involvert norskregistrert.

Sjåføren har torsdag formiddag sittet i avhør. Ifølge politiet tyder de første avhørene på at han ikke forstod omfanget av hendelsen da den skjedde.

– Videre undersøkelser blir foretatt for å få klarlagt de faktiske forhold. Politiet ønsker ikke nå å gå nærmere inn på sjåførens forklaring. Sak er opprettet, skriver politiet på Twitter.

Vegvesenets vindmåler på Stordabrua viste 10,9 m/s fra sørvest klokken 06.40. Det var 17,1 m/s i kastene, noe som tilsvarer stiv kuling.

STOPPET: Vogntoget kjørte videre i om lag to mil før politiet fikk stoppet det. Foto: Jan Kåre Ness

Stenger tunnel

E39 er stengt på ulykkesstedet.

Kriminalteknikere og ulykkesgruppen fra Vegvesenet er på vei til ulykkesstedet. Bømlafjordtunnelen stenges også på grunn av opphoping av kø.

Det jobbes med omkjøring, melder politiet på Twitter.

STENGT: Stordabrua og Bømlafjordtunnelen er stengt som følge av ulykken. Foto: Olav Røli, Bladet Sunnhordland

Her er omkjøring

Vegtrafikksentralen melder like før klokken 9 at det kan ta flere timer før broen blir åpnet igjen. Anbefalt omkjøring er via E134, Rv13 og Fv 49.

Trafikanter som skal sørover kan ta ferge fra Langevåg til Buavåg, mens Bømlafjordtunnelen er stengt. Estimert tid for åpning av Stordbrua, Bømlafjordtunnelen og Bømlabrua er satt til cirka klokken 12, opplyser politiet.