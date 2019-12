Gjenstand fra vogntog traff møtende bil – en mann omkom på E39

En mann i 40-årene er bekreftet omkommet i en trafikkulykke på broen mellom Føyno og Stord på E39. Broen er nå åpen igjen.

OMKOM: En mann døde da en varebil ble truffet av deler av kapellet fra et møtende vogntog. Foto: Jonas Sætre, Stord24

SISTE: – Det var en utenlandsk statsborger i 40-årene som omkom. Han skal etter det vi vet ikke ha familie i Norge. Varsling av pårørende pågår, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm ved Sør-Vest politidistrikt til BT ved 15.30-tiden.

Ifølge vitner på stedet skal en gjenstand fra et vogntog ha falt av og truffet en møtende bil. Politiet opplyser at det skal ha vært deler av kapellet på vogntoget som falt av og traff den møtende varebilen i frontruten.

Politiet fikk melding om ulykken 06.45 torsdag morgen.

Det var føreren av bilen som omkom. Passasjeren i bilen er brakt til sykehuset.

– Vedkommende er tilsynelatende fysisk uskadet, sier operasjonsleder Brit Randulff ved Sør-Vest politidistrikt.

FALT AV: Deler av kapellet på dette vogntoget skal ha falt av. Foto: Jan Kåre Ness

Mikal Bjønvik er politiets innsatsleder på stedet. Han fikk melding om ulykken tidlig i morges, og var fremme på stedet fem til ti minutter senere.

– Da blåste det svært mye ute på Stordabrua. Det var sidevind som kom delvis fra nordvest, sier Bjønvik.

Han forteller at vogntoget som er involvert i ulykken er en trekkbil med en semitilhenger.

MÅLER OPP: Krimteknikere fra Haugesund gjør undersøkelser på skadestedet. Foto: Paul Sigve Amundsen

Sjåføren merket at noe skjedde

– Deler fra tilhengeren har truffet den møtende bilen og revet av store deler av taket på denne. Da vi kom frem, var bilføreren erklært død av lege, sier politiets innsatsleder.

Politioverbetjent Øyvind Tveit i Sør-Vest politidistrikt sier sjåføren av vogntoget har forklart at han merket at noe hendte med kjøretøyet hans.

– Han stanset for å undersøke, etter å ha kjørt et stykke. Men han forsto ikke at det hadde skjedd en ulykke, sier Tveit.

BLÅSTE MYE: Da politiets innsatsleder Mikal Bjønvik kom frem til ulykkesstedet i morges var det kraftig vind på Stordabrua. Foto: Paul Sigve Amundsen

– Forsto ikke omfanget

Vogntoget kjørte deretter videre i sørgående retning. Politiet lette etter det langs veien, og klokken 07.34 meldte politiet at vogntoget var stoppet av en politipatrulje på Grønåsen i Sveio. Dette stedet ligger cirka et par mil unna.

Ifølge operasjonsleder er vogntoget som var involvert norskregistrert.

Den mannlige sjåføren har torsdag formiddag sittet i avhør. Ifølge politiet tyder de første avhørene på at han ikke forstod omfanget av hendelsen da den skjedde.

– Status som mistenkt

I en pressemelding fra politiet går det frem at sjåføren har foreløpig status som mistenkt. Politiet opplyser at saken er under etterforskning, og at det derfor er for tidlig å si noen om hendelsesforløpet.

Vogntoget skal undersøkes, og politiet skal gjennomføre flere vitneavhør i løpet av dagen.

– Videre undersøkelser blir foretatt for å få klarlagt de faktiske forhold. Politiet ønsker ikke nå å gå nærmere inn på sjåførens forklaring. Sak er opprettet, skriver politiet på Twitter.

Har snakket med passasjeren

En mannlig passasjer i varebilen er fraktet til sykehus på Stord. Han skal ikke være fysisk skadet, men er svært preget av ulykken.

– Vi har akkurat vært på sykehuset og snakket med passasjeren, sier politioverbetjent Tveit torsdag ettermiddag. Han kan ikke si noe om hva vedkommende har fortalt om det som hendte.

– Vi har også fire andre vitner. De var i nærheten, eller kom til ulykkesstedet rett etterpå, sier politioverbetjenten.

Vegvesenets vindmåler på Stordabrua viste 10,9 m/s fra sørvest klokken 06.40. Det var 17,1 m/s i kastene, noe som tilsvarer stiv kuling.

STOPPET: Vogntoget kjørte videre i om lag to mil før politiet fikk stoppet det. Foto: Jan Kåre Ness

Stenger tunnel

E39 var stengt på ulykkesstedet.

Kriminalteknikere fra Haugesund og ulykkesgruppen fra Vegvesenet er fremme på ulykkesstedet. Bømlafjordtunnelen ble også stengt på grunn av opphoping av kø. Det jobbes med omkjøring, melder politiet på Twitter.

Klokka 12.25 ble Bømlafjordtunnelen åpnet for trafikk sørover.

Ved 13.35-tiden opplyser politiet at Stordabrua er åpen igjen.

I gang med avhør

Lensmann Roald Raunholm på Stord sier at vogntoget vil bli sikret og undersøkt.

– Så vidt jeg vet er ikke undersøkelsene av vogntoget påbegynt ennå. Men det vil bli gjort. Politiet gjør fortsatt krimtekniske undersøkelser på ulykkesstedet, sier Raunhom.

Også vitneavhør er påbegynt.

– Det har vært noen vitner. De som kan ha interessante opplysninger og som har har meldt seg, er avhørt, eller de vil bli avhørt , sier lensmannen.

STENGT: Stordabrua og Bømlafjordtunnelen er stengt som følge av ulykken. Foto: Olav Røli, Bladet Sunnhordland

Her er omkjøring

Vegtrafikksentralen melder like før klokken 9 at det kan ta flere timer før broen blir åpnet igjen. Anbefalt omkjøring er via E134, Rv13 og Fv 49.

Trafikanter som skal sørover kan ta ferge fra Langevåg til Buavåg. Bømlafjordtunnelen var fortsatt stengt i nordgående retning klokka 13. Vegtrafikksentralen melder at de forventer å åpne Stordabrua innen klokka 13.30.