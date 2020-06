Brannen på Løvstakken slukket etter flere timers kamp mot flammene

Brannvesenet måtte ta i bruk helikopter for å få kontroll på flammene på Løvstakken.

Publisert Publisert I går 17:50

Rundt 19.30 var helikopteret på stedet og slapp vann over brannområdet. Like bak helikopterer kom regnskyene, som gjorde etterslukkingen av brannen lettere. Foto: Jannica Luoto

Brannvesenet fikk i 17-tiden melding om at det hadde begynt å brenne i terrenget på Løvstakken. Store styrker deltok i arbeidet med å slukke flammene. Både hovedbrannstrasjonen i sentrum og mannskap fra Fana, Åsane og Laksevåg ble satt inn.

Brannen fant sted høyt oppe i fjellsiden. Arbeidet med å slukke den ble derfor ekstra krevende.

– De må gå til fots og det er et stykke opp. De skal også ha med seg utstyr, fortalte vaktkommandør Ole Jacob Hartvigsen ved 110-sentralen.

Helikopter dynket brannstedet

En skogbrannhelikopter med base på Ljosland i Telemark flydde helt til Bergen for å bistå. Klokken 19.40 meldte BTs reporter på stedet at det var på plass. Det var en time etter hva politiet først varslet.

Helikopteret hadde ingen vanskelig jobb. Før den fikk kastet sin første bøtte med vann, ble brannen meldt å være under kontroll.

Dette bildet er tatt fra Nattlandsfjellet lørdag ettermiddag før helikopteret var kommet frem. Foto: 2211-tipser

Fikk hjelp fra oven

Rundt klokken 20.00 ble det meldt at brannen var slukket. Det gjensto imidlertid mye etterslukningsarbeid, og helikopteret dynket grunnen med vann fra et tjern i området.

– Hele området må dynkes i vann. Brannvesenet må være i beredskap noen timer til, i alle fall. Så satser vi på at været hjelper oss. Det er meldt regn, sa innsatsleder på stedet, Christian Meyer da.

Men så opnet himmelen seg etter flere dager med kokende sommerhete.

Det ga de som i flere timer hadde kjempet mot flammene en hjelpende hånd for å sikre at ilden ikke skulle blusse opp igjen.

– Det kom godt med, sier Hartvigsen ved 110-sentralen.

Klokken 22.45 hadde de avsluttet på stedet, og mannskapene hadde returnert. Også tidlegere i kveld priset brannvesen og politi seg lykkelig over at det ikke var vind i området.

Innsatsleder i politiet, Christian Meyer. Foto: Jannica Luoto

Brannvesenet meldte allerede litt over klokken 19.00 at de hadde klart å slukke mesteparten av de åpne flammene på stedet. Helt sikker kunne de imidlertid ikke være.

– De føler de har kontroll, men det er bare et vindkast, så kan den spre seg, fortalte innsatsleder Christian Meyer da.

Brannen var synlig fra store deler av Bergen lørdag ettermiddag. Foto: 2211-tipser

Da brannvesenet først fikk melding om brannen visste en ikke nøyaktig hvor den var. En luftambulanse ble sendt opp for å få oversikt. Den fikk et oppdrag et annet sted, og forlot luftrommet over Løvstakken etter kort tid.

Deretter sendte brannvesenet opp en drone. De første rapportene fortalte at brannen var cirka 100 meter. Litt senere skrev politiet på Twitter at brannen hadde et omfang på 50 x 50 meter.

Brannmenn jobber med å lage hindre for brannen, slik at den ikke skal fortsette å spre seg før de går løs på selve slukkingen av brannen. Foto: Jannica Luoto

– Tungt og omfattende arbeid

Et mannskap på mellom 10–15 personer fra Sivilforsvaret ble også hentet inn. Deres oppgave var å legge ut slanger og stille med utstyr for å hjelpe brannvesenet.

– Det er tungt og omfattende arbeid i et så utilgjengelig område, fortalte distriktssjef i Sivilforsvaret, Stein Morten Rønningen.

Det blir arbeidet kontinuerlig arbeidet med å lage hinder for ilden, såkalte begrensningslinjer, for å sikre at den ikke spredte seg videre.

Det var aldri noen akutt fare for bebyggelsen. Men røykelukten kunne kjennes helt nede i sentrum. Brannårsaken er foreløpig ukjent.

Det ligger tykk røyk ned mot sentrum på grunn av brannen. Foto: Jannica Luoto

Det er ikke kjent hva som startet brannen. Christian Skei, vaktkommandør ved 110-sentralen, har ingen formening om hva som kan ha skjedd.

– Dette ønsker jeg ikke å spekulere i. Jeg har ikke noe informasjon om det, sier han til BT klokken 21.30.

Han forteller videre at helikopteret vil drive etterslukking en god stund til.

– Vi kommer til å bruke det så lenge vi kan. Det kan være mye varme i bakken. Derfor er det viktig at vi får på mye vann og at det trenger ned i jordsmonnet.

Brannmannskaper er på plass i Solheimslien. Foto: Jannica Luoto