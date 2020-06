Brannen på Løvstakken: – Hele området må dynkes i vann

Brannvesenet tar i bruk helikopter for å få kontroll på flammene.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Rundt 19.30 var helikopteret på stedet og slapp vann over brannområdet. Foto: Jannica Luoto

Brannvesenet fikk i 17-tiden i dag melding om at det brenner i terrenget på Løvstakken.

Brannstasjonene i Bergen sentrum, Fyllingsdalen, Åsane og Laksevåg er satt inn i kampen mot flammene.

– De må gå til fots og det er et stykke opp. De skal også ha med seg utstyr. Vi er i ferd med å sende opp en drone for å få oversikt over omfanget, sier Ole Jacob Hartvigsen ved 110-sentralen.

Helikopter slipper vann over stedet

Klokken 19.40 melder BTs reporter på stedet at et skogbrannhelikopter er på plass, og slipper vann over området.

– De er i gang med slukkearbeid, og status når er at det er kontroll på brannen. Den er ikke meldt om at den er slukket endå, sier Hartvigsen.

Brannvesenet harventet på helikopterer helt siden klokken 18.30, som først ble meldt om ankomsttidspunkt. Det kom fra Ljosland i Telemark.

Dette bildet er tatt fra Nattlandsfjellet lørdag ettermiddag før helikopteret var kommet frem. Foto: 2211-tipser

Ikke lenge etter, rundt klokken 20.00 var brannen slukket.

– Hele området må dynkes i vann. Brannvesenet må være i beredskap noen timer til i alle fall. Så satser vi på at været hjelper oss. Det er meldt regn, seier innsatsleder på stedet, Christian Meyer.

Helikopteret henter vann fra et tjern i området.

Innsatsleder i politiet, Christian Meyer. Foto: Jannica Luoto

– Brannvesen og politipatrulje er ved brannen. De føler de har kontroll, men det er bare et vindkast, så kan den spre seg, forteller innsatsleder på stedet, Christian Meyer i politiet.

Litt over klokken 19.00 meldte brannvesenet at de hadde klart å slukke mesteparten av de åpne flammene på stedet, men det gjenstår fremdeles mye arbeid.

Brannen er synlig fra store deler av Bergen lørdag ettermiddag. Foto: 2211-tipser

Da de først fikk melding om brannen visste man ikke nøyaktig hvor den var.

– Vi varslet luftambulansen som tok en sveip over området. De rapporterte at brannen var cirka 100 meter bred og gikk nordover, sier Meyer.

Brannvesenet ber folk som bor i nærheten av brannen om lukke både vinduer og dører.

Har kontroll på spredningen

Rundt to timer etter brannvesenet først fikk melding om brannen, melder de på stedet at ildspredningen er i sjakk.

– Siste melding til oss nå er at de har den under kontroll frem til skogbrannhelikopter er på plass. Det vil se at den ikke sprer seg videre nå, forteller Hartvigsen klokken 18.50.

I utgangspunktet spredte brannen seg nedover mot Fyllingdsdalen-siden.

Brannmenn jobber med å lage hindre for brannen, slik at den ikke skal fortsette å spre seg før de går løs på selve slukkingen av brannen. Foto: Jannica Luoto

– Tungt og omfattende arbeid

Et mannskap på mellom 10–15 personer fra Sivilforsvaret er også hentet inn. Deres oppgave blir å legge ut slanger og stille med utstyr for å hjelpe brannvesenet.

– Vi har kallet ut to avdelinger i Bergen til å hjelpe med å få ut slanger og pumpemateriell. Det er tungt og omfattende arbeid i et så utilgjengelig område, sier distriktssjef i Sivilforsvaret, Stein Morten Rønningen.

Brannvesenet har også sendt opp en ATV.

– Den kjører utstyr mot brannstedet, sier Meyer i politiet.

Det blir i tillegg kontinuerlig arbeidet med å lage hinder for ilden, såkalte begrensningslinjer, for å sikre at den ikke sprer seg videre.

Det skal ikke være noen akutt fare for bebyggelse. Brannårsaken er foreløpig ukjent.

Det ligger tykk røyk ned mot sentrum på grunn av brannen. Foto: Jannica Luoto

Tørt i terrenget, men lite vind

Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen forteller at det ligger et tjern i nærheten av brannområdet der en kan hente vann.

– Men problemer med vann er en av årsakene til at vi ønsket å få inn et helikopter.

– Er dere bekymret for at denne brannen skal spre seg?

– Det skal ikke jeg uttale meg for mye om, men det er en skogbrann. Det har vært en periode med tørke. Det er forholdsvis tørt i terrenget, sier Hartvigsen.

Han skildrer terrenget som «vanskelig», noe som er årsaken til at brannvesenet når prioriterer å sette opp begrensningslinjer for å hindre spredning før de går løs på slukking av selve brannen.

– Heldigvis er det lite vind for øyeblikket.

Brannmannskaper er på plass i Solheimslien. Foto: Jannica Luoto