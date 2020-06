Tar demonstrasjonene til Norge

Demonstrasjonene mot rasismen i USA kommer til Norge, men med en viktig forskjell: Det skal være fredelig.

Publisert Publisert Nå nettopp

Å gå ned på et kne er en hyppig brukt måte å demonstrere mot rasismen på. Handlingen er inspirert av quarterbacken Colin Kaepernick, som er kjent for å demonstrere på denne måten under kamper. Foto: Jeff Chiu / AP

Mandag 25. mai døde George Floyd da han ble pågrepet av politiet i Minneapolis, Minnesota.

Demonstranter over hele USA har siden demonstrert mot urettferdigheten rundt dødsfallet, og tirsdag spredte aksjonen #blackouttuesday seg i sosiale medier.

Flere nordmenn har engasjert seg i det som skjer i USA, og flere gjør seg klare til å vise det gjennom handling på fredag.

– Vi har arrangert demonstrasjonen for å vise solidaritet og formidle at det som skjer i USA ikke er greit, sier Richard Kiwanuka i Way Forward.

Way Forward og Innvandrernes Landsorganisasjon har gått sammen om å arrangere demonstrasjonen «Black Lives Matter – Justice for the black community», som skal finne sted fredag klokken 16.

Hensyn til smittevernreglene

Onsdag ettermiddag har 7000 personer svart at de skal eller er interessert i å delta på arrangementet.

– Planen er at vi skal være på Festplassen, men vi venter på svar fra kommunen og politiet om vi får være der. Hvis vi ikke får være der, blir det eventuelt foran Tinghuset i stedet, sier Kiwanuka.

På facebooksiden til arrangementet blir de som planlegger å delta oppfordret til å ta hensyn til smittevernreglene, og alle bes holde seg hjemme om de har symptomer på covid-19.

Kiwanuka forteller at arrangørene ønsker å samarbeide med både politiet og kommunen for å gjøre arrangementet så trygt som mulig.

– Poenget med demonstrasjonen er å holde en fredelig demonstrasjon mot rasistisk motivert politivold i USA og resten av verden, ikke utsette folk for smitte.

Les også Solberg om USA-opptøyer: – Jeg er sterkt bekymret

Fredelig demonstrasjon

Kiwanuka legger stor vekt på at demonstrasjonen skal være fredelig, og at den arrangeres for å opplyse om saken.

– Vi ønsker å vise solidaritet, men også formidle at rasisme skjer i Norge også. Verden er stor, men liten nok til at man får med seg hva som skjer. Gjennom demonstrasjonen ønsker vi å vise at man kan formidle et budskap på en fredelig måte, uten vold og hærverk, sier han.

Kenneth Henriksen jobber på Steinerskolen i Haugesund, og ønsker også å vise at han tar avstand fra det som skjer i USA.

Han har tatt inspirasjon fra den amerikanske quarterbacken Colin Kaepernick i sin aksjon.

– Et kne i bakken er et stille brøl for en stor sak, og er en måte å vise motstand mot det som skjer i USA, sier Henriksen.

Så langt har 157 personer trykket at de er interessert eller skal på Henriksens facebookarrangement «På et kne på fredag».

Ett minutt eller ti sekunder

– Barn og ungdommer får ofte bare med seg fragmenter av nyheter, og det er viktig at vi voksne informerer dem om hva som faktisk skjer, sier Henriksen.

Han forteller at en av elevene hans hørte om den planlagte markeringen, og trodde det betydde at de skulle finne frem masker og balltrær.

– Ved å gjennomføre en aktiv handling gir man folk muligheten til å spørre, og slik kan man informere, sier Henriksen.

Han forteller at han håper så mange som mulig blir med på aksjonen.

Hvor lenge man er nede på kne, bryr han seg ikke om.

– Om det er ett minutt eller ti sekunder er ikke så farlig, så lenge man gjør det og viser at man tar avstand fra rasisme.