Brannen på Løvstakken er under kontroll, melder brannvesenet.

Klokken 08.17 langfredag fikk brannvesenet melding om brann i terrenget på Løvstakken. Brannvesenet har sendt store mannskaper og har vært i gang med slukningsarbeidet siden i morges. Politiet opplyser at det er rundt 50 personer som har vært imvolvert i slukkeaksjonen, de fleste brannmenn.

Like før klokken 15 ble det meldt om at brannen var under kontroll. Men brannvesenet drev fortsatt etterslukking med helikopter.

Langs fjellsiden av Løvstakken kunne en se et stort avsvidd område, men slukkingen har reddet mange av trærne.

– Brenner på flatene

– Den brannen som var i fjellsiden er slukket, men det brenner fortsatt i jordsmonnet oppe på fjellet. Der sprer brannen seg fremdeles, sier innsatsleder John-Endre Skeie i Vest politidistrikt ved 12-tiden.

Helikopteret gjør grovslukkingen, mens brannmannskapene hindrer spredning, ifølge Skeie.

Elias Dahlen

Sivilforsvaret er på plass

Skogbrannhelikopteret, som har kommet fra Sauda, var full gang fra klokken 10 fredag.

– Vi håper å få kontroll etter hvert. Det er veldig tørt og bratt der. Det er mange som ser brannen og vi er snart oppe i 300 oppkall på denne brannen, sa Karl Arne Røyseth ved 110-sentralen i 11-tiden.

Det ble hentet inn mannskaper fra fire forskjellige brannstasjoner. To patruljer var fra hovedbrannstasjonen. I tillegg var det mannskap fra stasjonene på Laksevåg, i Fana og i Åsane. Sivilforsvaret hadde 25 personer på plass, som skulle bidra med etterslukkingen av brannen.

2211-tipser

– Der det brenner er det ganske bratt, men vi er kanskje litt heldige med vinden. Det brenner fra samme sted som det ble meldt i starten og det har ikke spredd seg så voldsomt videre. Men tilkomst er vanskelig, sa Røyseth.

– Faretruende

– Vi har foreløpig ikke kontroll på brannen, men det er ikke fare for at det sprer seg til bebyggelse, sa Jon-Endre Skeie, politiets innsatsleder ved 10-tiden.

– Brannen løper litt fra oss. Vi har ikke kontroll. Det er temmelig bratt i området. Det gjør det vanskelig for brannmannskapene å følge etter, sa Karl-Arne Røyseth ved 110-sentralen klokken 09.55.

Blant dem som var på vakt fredag morgen, var Elizabeth Rønningen i Søndre Skogveien.

– Denne brannen synes jeg er faretruende nær. Jeg synes det tok lang tid før helikopteret kom. Nå har jeg samlet verdisaker, familiebilder og katten min og er klar til å reise med bilen hvis brannen kommer nærmere, sa hun da BT var på stedet.

ELIAS DAHLEN

Skogbrannhelikopteret var på plass rundt klokken 10 fredag. Det jobbet videre utover hele dagen. Da helikopteret dro for å fylle drivstoff, blusset brannen opp igjen en liten periode.

Strømledninger koblet ut

Brannvesenet oppfordret og turgåere til å holde seg unna brannstedet på Løvstakken.

«Spesielt bes folk om å holde seg unna oversiden av brannen,», skrev de på Twitter klokken 10.25.

ELIAS DAHLEN

BKK koblet ut strømledninger som ligger i området ved brannen.

– Dette av hensyn til slukking med brannhelikopter og vann. Ingen har mistet strømmen i området ettersom vi har koblet om forsyningen, sa Øystein Økland i BKK fredag morgen.

– Imponert over innsatsen

Et lite stykke unna tomten til Dag-Erik og Kristin Laurmann i Søndre Skogvei begynte det å brenne i et kratt fredag.

– I sted brant det i et tre, mens nå brenner det i noe kratt, sa Kristin til BTs reporter.

Elias Dahlen

Hun og mannen Dag-Erik Laurmann bor rett på nedsiden av brannområdet.

De tok det hele ganske rolig.

– Vi har et godt stykke med trær mellom huset og brannen, sier Dag-Erik Laurmann.

Han ble vitne til hvordan brannvesenet og politiet rykket ut med store mannskaper til stedet.

Elias Dahlen

– Jeg er imponert over innsatsen, sa Laurmann.

– Ser flammene

Håkon Omdal Laskemoen sto like ved brannstedet i 08.20-tiden.

– Man ser flammer i terrenget. Nå er brannvesenet like ved stedet. Det begynner å ta seg opp, det har begynte å brenne en del mer. Nå ser jeg tydelig flammer flere steder, sa Laskemoen.

De siste dagene har det vært flere mindre tilløp til lyng- og gressbranner Bergens-området fordi det er så tørt i terrenget.

Vurderte evakuering

Politiet vurderte fortløpende om noen av beboerne skulle evakueres.

– Slik brannen går nå har vi ikke funnet dette nødvendig, fordi den går bort fra bebyggelsen. Dette har også med vinden å gjøre, det er meldt samme vindretning utover kvelden. Men dette kan selvsagt snu, så vi har en plan for evakuering om dette blir et tema, sa operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Dag Olav Sætre fredag formiddag.