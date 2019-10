Store mate­rielle skader på to hus etter spren­gings­ulykke

Sprengningsuhellet skjedde i forbindelse med byggingen av nye Alversund skole.

Oppdatert nå nettopp

BYGGEPLASSEN: Slik ser det ut på byggeplassen til nye Alversund skole. Bebyggelsen som har blitt truffet av stein ligger mellom 100 og 200 meter unna. Vegar Valde

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 18.15, men sprengingsulykken skal ha skjedd en stund før det.

Bebyggelsen som har blitt truffet av stein ligger mellom 100 og 200 meter unna byggeplassen, opplyser BTs fotograf på stedet.

Patruljeleder Eirik Ravndal forteller at politiet sliter med å få oversikt over skadene på grunn av mørket.

Han sier at steinmassene har spredd seg ut over et stort område med bebyggelse.

Operasjonsleder i Vest politidistrikt Knut Dahl-Mikkelsen forteller at uhellet skjedde uhellet skjedde i forbindelse med byggingen av Alversund skole i Nordhordland.

– Det har vært et sprengningsuhell hvor to hus har blitt truffet av stein, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Knut Dahl-Mikkelsen.

Vegar Valde

Har du et tips om saken? Send e-post til 2211@bt.no, eller ring til 02211.

Han opplyser om at det er snakk om «store materielle skader» på tak og vegger.

– Ifølge patruljen er det hull i tak og vegger på husene og på garasjene, sier Dahl-Mikkelsen.

Det er ikke meldt om personskader etter ulykken. Politiet vet foreløpig ikke om noen var hjemme på ulykkestidspunktet.

– Vi er på stedet og gjør innledende undersøkelser, sier operasjonslederen.

Publisert 21. oktober 2019 19:24 Oppdatert: 21. oktober 2019 20:43