Stort ras ved Preikestolen

Søndag ettermiddag gikk et stort ras på nordsiden av Lysefjorden, ikke langt ifra Preikestolen.

Bilde av raset tatt fra Brattelid. Sivert Brattelid

Kristian Oftedal Kvendseth

For mindre enn 10 minutter siden

En rekke personer har sendt Stavanger Aftenblad bilder av raset som gikk like etter klokken 15 søndag ettermiddag.

– Raset gikk på nordsiden av Lysefjorden. Det utløste en stor støvsky, så det må ha vært et stort ras, sier Asgeir Lode, som var øyenvitne.

Helge Torkelsen satt og spiste sammen med familien i hytten på Høllesli, flere kilometer lenger ute i fjorden, da raset skjedde.

– Vi hørte et drønn og hytten ristet. Det ble himla mye støv i fjorden kort tid etter. Fortsatt er det mye støv som ligger i fjorden. Men det kom ingen bølger, sier Torkelsen.

Det ligger ingen hytter der raset skjedde – der er det bare fjell.

– Vi fikk inn melding om raset klokken 15.25 fra en person på motsatt side av fjorden. Meldingen gikk ut på at det hadde gått et ras og at øyenvitnet kunne se mye røyk i nærheten av den såkalte Fantahola, sier Victor Fenne-Jensen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet har opprettet kontakt med skyssbåten «Rygerøy» som klokken 15.40 søndag er på vei inn mot rasstedet for å se om noen båter kan være berørt av rastet.

– Foreløpig har vi ikke opplysninger som tyder på det, sier Fenne-Jensen.

Jensen mener også det er for tidlig å si noe sikkert om omfanget, men sier at politiet nå rutinemessig varsler Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE) som så gjør sine vurderinger.