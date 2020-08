Omkom etter frontkollisjon med lastebil på E39

Nødetatene rykket ut til møteulykken på E39 mellom Vikanes og Romarheim i Alver kommune.

Publisert Publisert I dag 12:40

Nødetatene jobber på stedet for å få oversikt over skadeomfanget. Foto: 2211-TIPSER

Føreren av bilen som var involvert i ulykken på E39 er bekreftet omkommet. Det melder politiet i en pressemelding.

Personbilen var involvert i en møteulykke med lastebil fredag formiddag. Føreren av lastebilen er en mann i 50-årene, han ble sett til av ambulansepersonell. Han har mindre skader.

Politiet opplyser ikke om kjønn eller alder på føreren.

Ingen andre personer var involvert i ulykken.

Pårørende ikke varslet

Ulykken skal ha skjedd rundt 200 meter sør for Litle Urdalstunnelen i Alver på E39.

– Årsaken til hendelsen er pr. nå ukjent, skriver politiet i pressemeldingen.

Luftambulanse på stedet. Foto: 2211-TIPSER

De skriver at personbilen har kommet over i kjørefeltet til lastebilen, for så å treffe den i fronten.

Flere av de pårørende er endå ikke varslet.

Klokken 17.36 skriver Vegtrafikksentralen på Twitter at veien er åpnet for fri ferdsel.

BT RETTER: I en tidligere versjon av denne saken sto det at føreren av personbilen var en mann. Kjønn og alder på denne føreren er så langt ukjent. Det er klart at føreren av lastebilen er en mann.

Denne rettelsen ble gjort 07. august, klokken 16.56.