Natt til mandag kan treningssentrene åpne dørene: – Det lukter Ado!

Eier takker medlemmene for at han slapp å selge bilen.

– I morgen har 122 av 250 medlemmer booket et tidspunkt for trening, sier eier Snorre Rotbæk, etter å ha telt opp. Daglig leder Hilde Ådland ser frem til åpningen. Foto: Silje Katrine Robinson

– Det lukter Ado! sier eier Snorre Rotbæk.

Alle bøttene med klorvann på Crossfit Bryggen får rommet til å lukte som en svømmehall. Det diskuteres om alt utstyret tåler klor.

– Det holder å klore berøringspunktene, sier daglig leder Hilde Ådland til medlem Ammar Alhaj Bakri, som vasker noen trekasser.

Bakri jobber på dugnad søndag ettermiddag for at innetreningen kan starte opp som normalt mandag. I alle fall nesten.

– Vanligvis varer en time i én time, men fra i morgen varer en time i tre kvarter. Det siste kvarteret må vi bruke på å vaske alt utstyret, forklarer Ådland.

Thor-Håkon Larsen vrir opp klorkluten. Siden 2011 har han vært medlem på crossfitsenteret – men har nå hatt en ufrivillig pause. Foto: Silje Katrine Robinson

Reddet av ute- og hjemmetrening

Siden 12. mars har treningssentrene vært stengte. Etter et par måneder kunne utetrening for maks 20 personer starte opp i mai.

På treningssenteret på Bontelabo fikk de bruke parkeringsplassen til trening, forteller Rotbæk. Men nå er det innetrening som gjelder.

– Hva brukes egentlig disse pinnene til? lurer Bakri, og henvender seg til Ådland.

– Det var vanskelig å begynne, fordi jeg aldri trente. Men jeg hadde bestemt meg, sier Ammar Alhaj Bakri. Han meldte seg inn i ett år på crossfitsenteret på Bryggen da det var stengt, og har kun vært med på utetreninger til nå. Foto: Silje Katrine Robinson

Hun forklarer at de brukes til oppvarming. Bakri, som meldte seg inn under koronastengingen, nikker. Mange av apparatene og mye av utstyret er nytt for ham.

– Ammar har bestemt seg for å begynne, selv om det eneste tilbudet var utetrening, sier Rotbæk.

Det ble eieren av crossfitsenteret både overrasket og glad for. Han sier at de mistet rundt 50 medlemmer på de to månedene de holdt stengt.

– Utetreningen reddet oss. Hadde det ikke vært for den, måtte jeg nok solgt bilen eller noe for å betale husleien, sier han.

Under koronastengingen lånte crossfitsenteret på Bontelabo bort alt utstyret sitt til medlemmene. – De fleste sier at den eneste treningen de har fått, var da de hentet og leverte tilbake utstyret, sier Hilde Ådland. Snorre Rotbæk står til høyre. Foto: Silje Katrine Robinson

Åpner dørene ved midnatt

En som også puster lettet ut, er senterleder Espen Lund ved Parken treningssenter i Eikangervåg. Lund startet opp i mai i fjor, og takker lokalsamfunnet for at det ikke var over etter ett år.

– Hadde vi drevet i en by, hadde vi vært anonyme, sier han.

Klokken 00.01 er han klar for å slippe inn kunder. For ubemannede treningssentre er det økt krav om gulvmerking, plakater med regler og tilsyn.

Søndag kveld gjør Lund siste finpuss.

– Det blir litt ekstra vasking, men vi tar det som trening, sier han.

Crossfitsenteret på Bryggen har også skjerpet vaskerutinene sine.

– Det er en voksenbarnehage, og det sklir ut. Nå blir vi påtvunget rutiner som vi er glade for, sier Rotbæk.

Bransjens egne regler

– Det er en gledens dag. Det er utrolig kjekt at vi som bransje får åpne dørene igjen.

Det sier styreleder i bransjeorganisasjonen Virke Trening, Hilde Anita Sandvoll.

For mange har utetrening vært det eneste alternativet de siste månedene. Her viser Christine Lystrup hvordan man kan trene utendørs, som for eksempel på en såkalt Tuftepark, her fra Slettebakken. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Rundt 400 treningssentre i Norge er medlemmer i Virke Trening, noe som utgjør cirka 30 prosent. Smittevernrådene organisasjonen har utarbeidet i samråd med helsemyndighetene, er tilgjengelige for alle.

– Jeg tror det er ekstremt viktig at folk følger retningslinjene vi har utarbeidet. Og de generelle rådene også, sier Sandvoll.

Sandvoll kan ikke si noe om hvor mange sentre som har stengt dørene for godt på grunn av koronapandemien.

Fakta Smittevernregler på treningssentre Bransjeorganisasjonen Virke Trening har i samarbeid med helsemyndighetene utarbeidet følgende råd: Bare trene hvis du er helt symptomfri

Vis hensyn hold avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene – 1 meter ved moderat fysisk aktivitet, 2 meter ved hard fysisk aktivitet

God håndhygiene – husk å vaske hendene godt med såpe og vann før, under og etter trening

God apparat- og utstyrshygiene – husk å vaske/tørke av utstyr etter bruk

Dusj og garderobe kan benyttes hvis avstandskrav på minst 1 meter og andre smittevernråd følges Les flere smittevernsråd for treningssentre her. Kilde: Virke Trening Les mer