Det blir likevel nattog på Bergensbanen i sommer

Billettsalget starter neste uke.

Etterspørselen har økt såpass at det nå er kundegrunnlag for å kjøre nattogene mellom Bergen og Oslo igjen, ifølge Vy. Her fra Voss stasjon. Foto: Rune Sævig (arkiv)

For en drøy uke siden ble det kjent at Vy hadde innstilt alle nattog på Bergensbanen i sommer som følge av passasjersvikt. Reaksjonene lot ikke vente på seg:

– De bare vil virkelig ikke gjøre jobben sin i Vy. De bare hater oss kunder, raste BT-kommentator Jens Kihl i podkasten «Nokon må gå». «Vy bør snarest mulig revurdere», skrev BT på lederplass.

Og nå blir det nattog likevel.

Første nattog 29. juni

Ifølge Vy skyldes det imidlertid ikke kritikken, men at flere ønsker å reise med nattog.

– Nå har feriefolket virkelig begynt å planlegge og bestille, og etterspørselen er blitt så stor at det er grunnlag for å sette opp nattogene igjen, sier Gina Scholz, kommunikasjonssjef i Vy.

Fra 29. juni vil nattogene mellom Oslo og Bergen derfor kjøre som vanlig. Nattogene åpner for bestilling fra midten av neste uke.

Økt pågang fra passasjerer gjør at Vy også øker tilbudet på dagtid, med flere avganger på Bergensbanen og Flåmsbanen i juli.

Første nattog mellom Bergen og Oslo går 29. juni. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Flere reiser på dagtid

– Reisemønstrene for sommeren er annerledes. Dagtogene er de som fylles først, det er mange som går av og på underveis. Sommeren er litt spesiell, sier Scholz, og legger til:

– Så ikke bare for oss, men for hele reiselivsnæringen mellom Oslo og Bergen, er det fint at folk planlegger ferien sin på Bergensbanen.

Vy har bare mulighet til fylle halvparten av kapasiteten i togene på grunn av smittevernregler. Dermed fylles togene også fortere opp.

– Det er viktig å understreke at folk må bestille billett på forhånd, så vi vet hvor mange passasjerer som kommer. Det er ikke lurt å basere seg på å hoppe på toget. Da blir det utfordrende å overholde avstandsreglene, sier Scholz.

– Kundene forsvant over natten

Hun forteller at koronakrisen har vært «helt spesielt» for togselskapet.

– Omtrent over natten forsvant kundene, sier Scholz.

– Hvordan har dere opplevd kritikken etter at dere droppet nattog?

– Vi har prøvd så godt vi kan å svare på hvorfor vi har måttet innstille nattogene for en periode. Det er viktig å ha reisende med toget, og når reiser frarådes, betyr det noe for oss. Men vi synes det er fint at kundene er tilbake så vi kan kjøre togene igjen.