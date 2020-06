Tre menn tatt for ran i Bergen

Pågrepet fredag.

Bergen tinghus, der tre personer mandag fremstilles i en ranssak. Foto: Paul Sigve Amundsen (arkiv)

I Bergen tingrett mandag vil politiet fremstille tre personer for varetektsfengsling.

Alle er siktet for ran, opplyser politifullmektig Kristin Kvam, som ellers ikke vil si noe som helst om saken.

Hun viser til at politiet ønsker lukkede dører i rettsmøtene, og at politiet baserer sitt krav om fengsling på fare for bevisforspillelse.

Skal ha eskalert

Etter hva BT kjenner til dreier saken seg om et angivelig ran i Bergen sentrum like før helgen. Det skal være én fornærmet i saken, og de siktede ble pågrepet fredag.

Politiets teori skal være at det er en foranledning til hendelsen, at den pågikk over noe tid og med klimaks fredag.

Advokat Marius Wesenberg representerer den ene siktede, en mann i 20-årene.

– Han har vært i et kort politiavhør og blitt foreholdt anklagen, men han erkjenner ikke straffskyld, sier Wesenberg.

– Uforstående

BT har kontaktet alle de tre forsvarerne i saken. Alle representerer menn.

Advokat Ellen Eikeseth Mjøs sier hennes klient stiller seg uforstående til pågripelsen.