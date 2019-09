Også i forhandlingene om hvem som skal styre Vestland fylke de neste fire årene, er Bybanen over Bryggen et sentralt tema.

Helt siden valgnatten har Senterpartiet, Ap, SV, KrF, Venstre og MDG forhandlet om en styringsplattform for nye Vestland fylke. De seks partiene fikk 38 av de 65 plassene i fylkestinget.

BT har snakket med en rekke kilder som sier at forhandlingene går godt og at en løsning er nært forestående. Det vil i så fall bety at Sp holder seg i venstre fil, og at det ikke blir noe samarbeid med Høyre og Frp.

– Det ser veldig bra ut. Dette blir bra, sier Natalia Golis i MDG.

– Betyr dette at dere er langt på vei enig?

– Ja, faktisk. Jeg er superoptimist på vegne av det nye fylket.

Askeland får toppvervet

MDGs Natalia Golis bekrefter overfor BT at de langt på vei er enige om personkabalen for styringen av det nye fylket.

– Ja, i alle fall hovedtrekkene, sier hun.

Hun vil imidlertid ikke si noe om hvem som blir fylkesordfører og fylkesvaraordfører. Etter det BT forstår, peker imidlertid alle piler på at Senterpartiets Jon Askeland (Sp) får den gjeveste posten. BT har ikke lykkes med å få klarhet i om det største partiet, Arbeiderpartiet, er tiltenkt varaordførerjobben.

– Fylket bygger bybanen

Når det kommer til politikken, volder en velkjent sak nok en gang hodebry. BT får bekreftet fra en rekke kilder at flere av de seks partiene skal ha stilt krav om at det i styringsplattformen slås fast at bystyrets vedtak om bybanetrasé fra 2016 skal ligge til grunn, og at det er umulig å forhandle på det. Sagt med andre ord: De ønsker at Bybanen skal gå i dagen over Bryggen.

– Ingenting er klart før alt er klart. Men det er fylket som bygger bybanen, sier Tor Andre Ljosland om saken. Han sitter i KrFs forhandlingsutvalg.

– Bør sitte langt inne

BT vet at det i Senterpartiet har vært stor skepsis mot å ta inn et slikt punkt. Argumentasjonen som blir brukt, er at det er Bergen kommune som er reguleringsmyndighet og at en derfor må forholde seg til deres konklusjoner.

I tillegg til dette er det også stor motstand mot en dagløsning internt i Senterpartiets lokallag i Vestlandets hovedstad.

– Vi så hvordan det gikk med Ap når de vinglet i denne saken, sier Chase Alexander Jordal, nestleder i Bergen Sp.

Asplan Viak (illustrasjon)

Fabian Gohde (illustrasjon)

Han peker på partiets tydelige motstand mot bybane over Bryggen som en hovedforklaring på at de gjorde det så bra ved årets valg. Partiet fikk totalt 5,3 prosent av stemmene og firedoblet med det sin representasjon i bystyret.

– Vi vet hva fremgangen skyldes. Da vil det være dumt å svikte byens borgere i denne saken, sier Jordal om den økte oppslutningen.

– Senterpartiet forhandler nå om byrådsmakt i Bergen. Skal en ha en hånd på rattet, så må en ofte gi noe tilbake?

– Det er klart, men enkelte saker er av større viktighet. Vi har ikke stilt noe ultimatum. Vi er fremdeles et pragmatisk parti. Men denne saken bør det sitte langt inne å i det hele tatt våge å forhandle på, sier Jordal.

Eirik Brekke

Kompromissløse Sp-ere i bystyret

Skulle den nye styringskoalisjonen i fylket bli enige i denne saken, vil det kunne gi føringer inn i de pågående byrådsforhandlingene i Bergen. Onsdag formiddag ble det klart hvilke fire personer som skal representere Sp i Bergen bystyre de kommende fire årene. To av dem – Anne Britt Reigstad og Olav Reikerås – har tidligere uttalt seg like kompromissløst som nestleder Chase Alexander Jordal om Bryggen-saken.

– Vi kan ikke ofre verdensarven. Til det er den for viktig, uttalte partiets andrekandidat, Anne Brit Reigstad, rett før valget.

– Vi kan ikke gjøre som Ap. Folk jeg møter på stand forteller at de har opplevd det som et så stort svik at de aldri mer vil stemme på Ap, sa nyvalgt bystyrerepresentant Olav Reikerås.

Tror på enighet denne uken

Sittende fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun (Ap) ønsker ikke å si noe om hvordan forhandlingene ender.

– Vi driver på. Ingenting er på plass før alt er på plass, sier hun.

Også Senterpartiets ordførerkandidat, Jon Askeland, er ordknapp

– Vi gjør regning med å bruke uken før vi er i mål med forhandlingene. Resultatet skal deretter forankres i de seks partiene, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere innholdet i forhandlingene, eller hva som er de tøffeste sakene å løse.