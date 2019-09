Beredskapsmyndigheter er varslet om stor fare for flom- og jordskred i helgen på Vestlandet. – Dette skjer kanskje én gang i året, sier Solveig Kosberg, vakthavende hos jordskredvarslingen.

Det er ventet mye regn lørdag og søndag.

Det er sendt ut varsel om oransje farenivå for flom- og jordskred i Sogn og Fjordane og Hordaland. Faren øker fra og med lørdag ettermiddag og varer til mandag morgen.

– Det betyr at det er meldt såpass mye regn at faren for jord- og flomskred er økt. Vi forventer at det blir noen hendelser med skred, men det er vanskelig å si når og hvor, sier Kosberg.

Følger med

Faren er på et uvanlig høyt nivå.

– Det er sjelden vi sender ut oransje nivå, sier Kosberg.

Faren gjelder i midtre og indre deler av Sogn og Fjordane og Hordaland. I et belte lenger ut mot kysten, er farenivået gult.

– På søndag vil Møre og Romsdal også få en bra trøkk, sier hun.

Ifølge Varsom.no betyr oransje farenivå at store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane. Konsekvensene kan være alvorlige.

Fylkesmannen i Vestland har sendt ut varsel til alle kommuner og nødetater, og det er lagt ut et varsel på kriseinfo.no.

– Dette skjer kanskje én gang i året. Vi følger med på situasjonen hele tiden og sender oppdatert varsel når det er nødvendig, sier Kosberg.

– Er dere bekymret?

– Vi håper det skal gå bra, men vi venter jordskred, sier hun.

Hun ber folk være ekstra varsom ved bratte partier i fjellet. Snøen som la seg på fjellene torsdag, kan smelte på grunn av lavere temperaturer.

– Det er viktig å holde vannveiene åpne, følge med på informasjon og følge med været. Det vil bli virkelig vått, sier hun.

Mye nedbør

Skredfaren er størst der nedbøren treffer.

Anne Solveig Andersen, meteorolog ved Værvarslingen på Vestlandet, sier det er blir en våt helg, men at det er vanskelig å si akkurat hvor i fylkene nedbøren blir verst.

– Det er sendt ut gult farevarsel på nedbør og vindkast i Hordaland og Sogn og Fjordane, sier hun.

Den første høststormen er på vei! I løpet av lørdag vil den nærme seg #SørNorge og det vil bli kraftig vind fra vest 💨 Kysten på Vestlandet vil være mest utsatt, men det vil også bli vindfullt i fjellet og på kysten Østafjells 🌧️ pic.twitter.com/O5sIIPzWuQ — Meteorologene (@Meteorologene) September 13, 2019

Det er meldt 60 millimeter regn i løpet av 24 timer fra lørdag til søndag ettermiddag. Lokalt kan det komme opp i 100 millimeter i løpet av en time, ifølge varsom.no.

– Et ganske kraftig lavtrykk vil prege været. Fra lørdag ettermiddag øker vinden fra sør, til liten storm på kysten. Det kommer inn nedbør kontinuerlig, sier Anne Solveig Andersen, meteorolog ved Værvarslingen på Vestlandet.