Fredag kveld jobber etterforskere fra Vest politidistrikt om bord på «Dubai Harmony» som ligger ved Sture-terminalen.

23 personer var om bord i den 250 meter lange oljetankeren da det begynte å brenne i maskinrommet fredag formiddag.

To timer etter at brannen startet, klokken 13.10, var den slukket. Brannvesenet ble på stedet for å kjøle ned skipet, og sikre at brannen ikke blusset opp igjen.

– De siste av våre mannskaper dro derfra klokken 16.30, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Hordaland fredag kveld.

Politiet etterforsker årsaken

Ifølge brannvesenet var det 40 kubikk med olje om bord i båten, som lå ved Sture-terminalen i Øygarden utenfor Bergen for å laste.

Ingen ble skadet, men 102 ansatte ved Sture-terminalen ble evakuert mens brannvesenet bisto med å slukke brannen.

Fredag kveld gjennomfører politiet avhør av mannskapet om bord i det Liberia-registrerte skipet.

– Det er Økoavsnittet som leder etterforskningen, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt ved 23-tiden fredag kveld.

De vil prøve å avdekke årsaken til at brannen brøt ut i maskinrommet på det 14 år gamle skipet.

– Vi har foreløpig ikke fått noen indikasjoner inn hit på hva som har skjedd, sier Algrøy.

Vil vurdere sjødyktighet

Han sier at politiet er i dialog med eieren av skipet, Dubai Navigation.

– Hvor lenge det blir liggende kan vi ikke si noe om ennå. Vi må bli ferdige med den innledende etterforskningen før de får dra, sier Algrøy.

Ifølge ham vil det også bli tatt en vurdering på hvorvidt skipet er sjødyktig.

Det ble opprettet en sikkerhetssone på 500 meter rundt terminalen etter at brannen brøt ut, blant annet som følge av oljeholdig røyk fra skipet og på grunn av eksplosjonsfare.

Equinor, som eier Sture-terminalen, skriver i en pressemelding at produksjonen ikke ble berørt.

Stureterminalen mottar olje fra feltene Oseberg, Grane, Edvard Grieg og Svalin.