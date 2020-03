Ett nytt tilfelle av koronaviruset i Bergen

Det er nå syv personer i Bergen som er smittet med koronaviruset.

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

NYTT TILFELLE: Mandag møttes (fra v.) legevaktsjef Dagrun Linchausen, etatsdirektør i etat for helsetjenester Brita Øygard, byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa, kommunaldirektør for byrådsleders avdelingen Robert Rastad og medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen for å bekrefte et nytt tilfelle av koronaviruset i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen

På en pressekonferanse mandag kveld ble det bekreftet ett nytt tilfelle av koronaviruset i Bergen. Totalt er det nå 25 kjente tilfeller av viruset i Norge, der ni av tilfellene er i Vestland fylke.

– Vi tester kontinuerlig for viruset, men alle testene som gjennomføres må avtales med en av våre overleger, sier legevaktsjef Dagrun Linchausen.

Så langt har 71 personer blitt testet i Bergen. Syv av disse har testet positivt.

– Vi kjenner smitteveien til alle som har blitt smittet. To av personene har vært i Nord-Italia og blitt smittet der. De resterende fem har blitt smittet gjennom kontakt med disse, sier etatsdirektør i etat for helsetjenester, Brita Øygard.

Hun forklarer at personene som har blitt smittet har hatt nære forhold med personene som ble smittet i Nord-Italia.

Fakta Fakta om koronaviruset En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

Over 80 prosent får milde symptomer. Risikoen er aller størst for eldre og syke.

Verdens helseorganisasjon (WHO) betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

26. februar ble det første tilfellet av viruset bekreftet i Norge.

Totalt er 25 personer smittet av koronavirus i Norge. 12 av de 25 tilfellene er i østlandsområdet, inkludert fem ansatte ved Oslo universitetssykehus og én lærer ansatt ved Etterstad videregående skole i Oslo. Ni av tilfellene er i Vestland, to i Agder, ett i Rogaland og ett i Tromsø. Ingen av dem er alvorlig syke.

Alle de 25 smittede har tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet. De er alle hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste i sine respektive kommuner.

Ullevål sykehus har innført nye karanteneregler på 14 dager for ansatte som har vært i smitteområder. De nye reglene vil berøre mellom 150 og 160 ansatte ved sykehuset. Antallet kommer trolig til å stige noe. Kilde: Folkehelseinstituttet, NTB Les mer

– Starten på en epidemi

– Vi er bekymret over situasjonen og tenker at dette bare er starten på noe som kommer til å bli en epidemi. Det at vi skal klare å stoppe spredningen helt, er nok lite sannsynlig, men vi jobber med å begrense spredningen så mye som mulig, sier Øygard.

Hun forklarer at det hele tiden settes inn nye tiltak for at spredningen skal minimeres.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune forklarer at det fort kan komme nye og forskjellige råd angående viruset.

– Siden viruset er såpass nytt, vil vi hele tiden oppdage ny informasjon. Vi oppfordrer alle til å følge og ta hensyn til den nyeste rådføringen som gis, sier Hansen.

EPIDEMI: Etatsdirektør i etat for helsetjenester, Brita Øygard (til h.) tror dette er starten på en epidemi. Legevaktsjef Dagrun Linchausen legger vekt på at god håndhygiene er viktig. Foto: Paul S. Amundsen

Stor pågang hos legevakten

Legevakten har slitt med stor pågang på telefon etter at viruset ble oppdaget i Norge. Dette ses på som et alvorlig problem.

– De siste dagene har ventetiden vært oppe i 40 minutter. Målet er å ligge på maks to minutter, men vi har nå klart å komme oss ned på åtte minutter, sier legevaktsjefen.

Øygard forteller at de skal sette inn en ekstra telefonlinje, og at de da vil være oppe i seks linjer som skal besvare spørsmål.

I tillegg vil telefontidene forlenges.

– I dag sitter vi til klokken 18, men fra og med tirsdag vil telefontiden utvides til klokken 21.

Minner om influensa

Linchausen forklarer at symptomene på koronaviruset kan minne om influensa eller andre sykdommer som kan påvirke luftveiene.

– Hvis du ikke har vært i områder med vedvarende spredning og ikke har vært i kontakt med noen som har fått påvist smitte, så er det nesten helt sikkert at du ikke har koronaviruset, sier Hansen.

Både legevaktsjefen og Hansen legger vekt på at målet er å begrense spredningen så mye som mulig, og at viruset i seg selv ikke er spesielt skummelt.

– Det er en liten gruppe i samfunnet viruset kan være farlig for, og det er så å si de samme som kan bli alvorlig syke av influensa, sier Hansen.

For at smitten skal være så minimal som mulig, legger både legevaktsjefen og fagsjefen stor vekt på god håndhygiene.

Har man mistanke om at man kan ha blitt smittet av viruset, anbefales det at man unngår kollektivtransport for å minimere smittefaren.