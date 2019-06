Selv om bystyret vedtok å starte arbeidet for gratis SFO neste år, er det lang vei frem til realitet. To av byrådspartiene og de største opposisjonspartiene er negative.

«Vil innføre gratis SFO for førsteklassinger» meldte Bergen kommune etter bystyremøtet torsdag.

Der der ble et fellesforslag fra Ap, SV og Rødt vedtatt, med ordlyden «Bystyret vil i neste periode begynne arbeidet med å innføre gratis SFO i Bergen. I første omgang skal SFO bli gratis for barn på 1. trinn».

– SFO er en viktig arena for lek, inkludering og mestring. Vi vil at flere barn skal få anledning til være med tjommiene sine på skolen i stedet for å gå hjem til et tomt hus, sa skolebyråd Linn Engø (Ap).

BT har tidligere skrevet at innføring av gratis SFO vil koste kommunen 50 millioner kroner. Prisen på en full SFO-plass i Bergen er i dag 2550 kroner i måneden.

Rune Sævig

Byråd mot byråd

Gratis SFO til førsteklassinger har vært et av Aps valgløfter. Men torsdagens vedtak betyr ikke at dette er rett rundt hjørnet.

For det første er to av partiene i dagens byråd imot å innføre en slik ordning. Byråd Rebekka Ljosland (KrF) tok i bystyret ordet og argumentert imot forslaget, som i sin tid ble lansert av hennes sjef, byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

– Det er en viktig sak for KrF å ikke stemme for dette forslaget. Vi er fan av valgfrihet, at foreldrene kan velge om barna skal være mer hjemme. Gratis SFO er en snikinnføring av heldagsskole. Det gjør at det blir lengre skoledager for de minste, sa Ljosland.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Systemet er bra

Hun kom også med et stikk til SV:

– SV fremmer forslag om seks timers arbeidsdag for de voksne, men vil ha lengre skoledag for de minste.

Også Åsta Årøen (V) var negativ til forslaget.

– Det er mange prioriteringer i skolen. Vi mener at det å ha gode moderasjonsordning er et riktig valg. Vi må heller ha et system der familier med betalingsutfordringer blir håndtert på en god måte. Systemet vi har nå, er bra, mente Årøen.

I fjor fikk familiene til 800 elever rabatt på SFO-plass.

– Koster penger

Venstresiden, sammen med Sondre Båtstrand (uavhengig) sikret likevel flertall for forslaget.

Henning Warloe (H) har likevel liten tro på at det noen gang blir innført.

– Vedtaket innebærer bare at det skal startes opp et utredningsarbeid. Dersom dagens byråd fortsetter, må Ap bli enige med sine to byrådspartnere i forhandlinger. Og dersom høyresiden kommer til makten, vil vi ikke prioritere gratis SFO, sier han.

– Hvorfor ikke?

– Dette koster penger. Hvis vi skal bruke penger på skolefeltet, vil vi prioritere undervisningstiden fremfor skolefritidsordningen.

Fakta: SFO i Bergen Prisen for hel plass i SFO varierer fra kommune til kommune. I Bergen koster det 2550 kroner i måneden.

Cirka 30 prosent av barna i aktuell alder benytter ikke tilbudet. I Laksevåg og Arna er rundt 60 prosent av barna i SFO. Tilsvarende tall for Bergenhus er hele 87 prosent.

I 2018 innførte byrådet i Bergen en moderasjonsordning. Husholdninger med samlet skattepliktig inntekt under 548.167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO.

De som har aller minst får gratis SFO-plass. Det gjelder for drøyt 100 barn i Bergen.

Hvis Ap vinner valget til høsten, lover de å innføre gratis SFO for alle førsteklassinger.

Nei til levekårsrabatt

Warloe mener at statusrapporten som ble behandlet i bystyret viser at byrådet overdriver problemene med SFO i såkalte levekårssoner – områder som scorer lavt på levekårsundersøkelser.

– Svak økonomi kan man ha mange steder. Det er ikke nødvendig med geografisk avgrenset levekårsrabatt, slik vi har hatt. Nå vedtok bystyret at vi skal ha en generell moderasjonsordning basert på familiens inntekt. Det er en mye bedre ordning, sier han.

Høyre stilte også spørsmål ved om en eventuell gratis SFO også skulle gjelde private skoler, men fikk ikke svar på det spørsmålet.