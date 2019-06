Både privatpersoner og bedrifter har meldt inn krav om erstatning etter vannkrisen på Askøy. Nå søker kommunen råd fra Bergen kommune.

Allerede i forrige uke var erstatningskravene i ferd med å meldes inn til Askøy kommune etter drikkevannskrisen på øyen.

Varaordfører Bård Espelid fortalte før helgen at de skulle ta kontakt med nabokommunen Bergen for å høre om deres råd.

Marit Rinnan, kommunalsjef ved stabsavdelingen i Askøy kommune, forteller til NRK at de nå har tatt kontakt med Bergen for å høre hvordan de håndterte erstatningskravene etter Giardia-utbruddet tilbake i 2004.

Hun kan fortelle at det allerede er kommet inn titall henvendelser til kommunen.

– De går blant annet på prisavslag og erstatning, og kommer både fra privatpersoner og bedrifter. Vi regner med det kommer en god del flere etter hvert, når man har mer dokumentasjon, sier Rinnan til NRK

Rune Sævig

Fikk flere krav

Kommuneadvokaten i Bergen kommune, Helge Anton Strand, har ikke vært i dialog med Askøy kommune, og understreker at han kun kjenner saken fra avisene. Han var imidlertid med å håndtere erstatningssakene som oppsto i kjølvannet av Giardia-saken i Bergen og har derfor kjennskap til temaet.

Hypotetisk sett er det to typer krav man kan se for seg i forbindelse med slike saker. Det ene er i et kjøpsrettslig perspektiv.

– Man har kjøpt vann og det er en kontraktsrettslig leveranse. Der kan det oppstå juridiske spørsmål, sier Strand.

Han husker ikke denne typen saker fra Bergen selv, men utelukker ikke at dette ble håndtert direkte via VA-etaten. I Bergen var de mest fremtredende kravene innenfor personskadeerstatning.

– Flere som ble syke fremmet krav om økonomisk kompensasjon for sykdomsutgifter. Dette var personer som ikke hadde full sykelønnsdekning. Det kunne være alt fra dem som var borte fra jobb til studenter.

Vanskelig å påvise

Den siste erstatningssaken ble avgjort så seint som i juni i år. En kvinne gikk til sak mot Bergen kommune og mente Giardia-smitten hadde gitt henne kronisk utmattelsessyndrom og irritabel tarmsyndrom.

Plagene førte til at hun ikke kunne jobbe, og kravet fra henne var på 47 millioner kroner. Tingretten avviste imidlertid erstatningskravet.

De fleste kravene som ble sendt inn til Bergen kommune etter Giardia-saken var av beskjeden størrelse, og ble utbetalt etter kontroll av dokumentasjon. Slik kommunen tolket det var vannforsyning en del av det ansvaret de hadde overfor innbyggerne, og dermed falt dette innenfor «produktansvarsloven».

Da de skulle vurdere erstatning, måtte de alminnelige erstatningsvilkårene være oppfylt.

– Det må være en årsakssammenheng mellom at vi solgte vann, og en skade som var oppstått. Så måtte det foreligge et økonomisk tap som følge av den skaden, forklarer Strand.

Årsakssammenhenger

En magesjau kan være regnet som en skade i dette tilfellet hvis den får konsekvenser for arbeidet. Oppstår magesjauen i en helg uten noen økonomisk konsekvens er det en annen sak.

Strand påpeker at et tilfelle som magesjau kan være lett å relatere til vannsmitte. I Bergen var det imidlertid flere som stilte krav om erstatning på grunn av kronisk tretthetssyndrom. Her er det en vanskeligere årsakssammenheng, påpeker advokaten.

– Ingen kan si konkret hva dette skyldes, og det har ikke vært knyttet til Giardia før man gjorde det i Bergen.