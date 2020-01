Vil ikke si om hun vurderer sin stilling

I kveld kan det bli flertall for mistillit mot skolebyråd Linn Engø (Ap). Da har byrådet sagt at de trekker seg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VURDERES: Skolebyråd Linn Engø (Ap), her sammen med kommunaldirektør Trine Samuelsberg (til høyre), kan måtte gå etter Vigilo-skandalen. Foto: Silje Katrine Robinson

Torsdag blir en skjebnedag i bergenspolitikken.

På møter i ettermiddag skal flere partier ta stilling til om de vil fremme mistillitsforslag mot skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap).

Skjer dette, har byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sagt at hele byrådet vil gå av.

Det vil si at bystyrepartiene i ettermiddag må ta stilling til om de er villige til å ofre hele byrådet i denne saken.

BT har spurt skolebyråd Linn Kristin Engø om hun vil vurdere sin stilling for å løse situasjonen. Hun stiller ikke til intervju, men sender følgende melding via sin rådgiver:

– Roger er min sjef, og uttaler seg om spørsmål knyttet til min stilling.

Kan få flertall for mistillit

Kaoset er oppstått etter Vigilo-skandalen i Bergen kommune. Her fikk en rekke foreldre som ikke skulle ha tilgang til informasjon om egne barn tilgang til dette gjennom skoleappen Vigilo. Tabbene fikk alvorlige konsekvenser.

En kvinne har fortalt BT hvordan hun sov i sengen med balltre etter at hennes voldelige ekssamboer fikk tilgang til informasjon om deres felles barn.

Det er partiene Høyre, SV, Frp og Folkeaksjonen nei til mer bompenger som sier de vurderer mistillit for måten skolebyråden har håndtert saken på. Disse har flertall i bystyret.

SKAL VURDERE: Tirsdag var det høring i Vigilo-saken. Her forklarte Engø seg for bystyrepolitikerne. Foto: Silje Katrine Robinson

– Bøllete

Valhammers dramatiske trekk med å sette hele byrådet i spill ble dårlig mottatt i opposisjonspartier. Høyres Harald Victor Hove beskyldte Valhammer for å prøve å legge press på SV for å redde skolebyråden.

– Hvor bøllete går det an å være, sa han til BT.

Det er for SV det vil være vanskeligst å felle hele byrådet. Et høyrestyrt byråd vil da etter alt å dømme ta over.

SKAL VURDERE: Mikkel Grüner (SV) sier de ikke lar seg presse av byrådet til å droppe mistillit mot Engø. Foto: Ørjan Deisz

– Handler om politisk ansvar

SV understreker imidlertid at de ikke vil la seg presse av byrådstrusler. Gruppeleder Mikkel Grüner sier partiet vil drøfte Vigilo-saken på dagens gruppemøte som planlagt.

Da skal de vurdere om de fortsatt har tillit til skolebyråd Linn Engø. Den vurderingen skal utelukkende baseres på fakta i Vigilo-saken, og ikke andre ting, understreker Grüner overfor BT.

– Dette er en prinsipiell sak som handler om politisk ansvar og intet annet.

Partienes gruppemøter torsdag vil foregå som følgende:

SV: På Scandic Ørnen fra klokken 16.30.

Høyre: På innbyggerservice i Kaigaten fra klokken 17.

FNB: Møtes på Gamle Rådhus i ettermiddag fra klokken 17.

Frp: På innbyggerservice i Kaigaten fra klokken 18.

– Ikke imponert

Frps Tor Woldseth understreker at de ikke har hatt møte og konkludert med hva de mener ennå.

– Men jeg er rimelig bekymret over hvordan denne saken er håndtert. Jeg har ikke veldig mye tillit til at hun (Engø, red.anm.) vil takle de utfordringene som kommer fremover ut fra det vi har sett i denne saken.

Woldseth sier tilliten til skolebyråden er tynnslitt, og at svarene hennes i tirsdagens høring ikke bedret situasjonen.

– Vi ble litt matt. Det handler om hvilket forhold man har til jobben man har som byråd og hvilket ansvar man faktisk har. Det er det som er mest bekymringsfullt her.

Også Senterpartiets gruppe møtes torsdag. Gruppeleder Ove Sverre Bjørdal (Sp) har ikke ønsket å konkludere i saken tidligere, og påpekte overfor BT onsdag at mistillitsforslaget rent formelt uansett ikke ville behandles før i mars.

Kritiserer byrådet

Sofie Marhaug sier Rødt ikke vil bidra til å felle skolebyråden.

– Dere har tillit til henne?

– Ja, eller vi tror i alle fall ikke mistillit vil løse problemene med datasikkerheten i kommunen fremover. Dette er ikke den eneste saken hvor dette har vært problematisk, og det har ikke vært fremme mistillit før.

Marhaug mener saken nå handler mest om politisk spill, og er kritisk til at byrådet truer med å trekke seg før de andre partiene har landet på hva de mener om skolebyrådens handlinger.

– I et lokaldemokrati må vi ha rom for å diskutere enkeltsaker uten at hele det politiske systemet settes i spill. Det overrasker meg ikke at de gjør det, og byrådsleder Valhammer har selv ledet skoleavdelingen og vært involvert i Vigilo. Men dette tar vekk oppmerksomhet fra selve saken.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 10:56 Oppdatert: 23. januar 2020 14:02

