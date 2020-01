– Hvalen kom hit for å dø, men den hadde med seg et budskap

Jenny Vindenes (15) var den som fikk siste ordet før hvalmonumentet på Vindenes i Fjell ble avduket tirsdag ettermiddag.

APPELL: Jenny Vindenes, ordfører Tom Georg Indrevik og konferansier Kenneth Bruvik før avdukingen av «Jarle Kval». Foto: ØRJAN DEISZ

– Jeg bor i det gule huset der borte. Vi ble nærmeste nabo til hvalen som strandet. Hvalen var syk og sliten da den kom hit. Den kom hit for å dø, men hadde med seg et budskap. Et budskap om at plast dreper livet i havet.

Barnebarnet til den som oppdaget den strandede hvalen, Jarle Vindenes, hadde fått Greta Thunberg-rollen da hun holdt en siste appell. Deretter foretok Jenny Vindenes og ordfører Tom Georg Indrevik avdukingen av en seks meter lang stålhval bare noen meter fra der den mye omtalte «plasthvalen» strandet for nøyaktig tre år siden.

PLASTHVALEN: Slik ser plasthvalen på Vindenes ut. Foto: ØRJAN DEISZ

En trist dag

– Jeg var tolv år da dette skjedde. Hvalen gjorde et dypt inntrykk og det var en trist dag da vi fikk vite at hvalen var full av plast, sa 15-åringen.

Hun takket bestefaren for at han hadde sørget for at hvalen ble tatt på land slik at alle forsto hvorfor den måtte dø. Alternativet ville være å dra den ut på dypt vann for å senke den.

– Etter dette begynte vi å bry oss. Vi begynte å plukke opp plast. En person kan ikke redde verden, men sammen kan vi rydde opp og redde verden, lød appellen.

GODT FREMMØTE: Det var møtt frem rundt 300 mennesker for å få med seg avdukingen av det nye monumentet. Foto: ØRJAN DEISZ

Ordfører Tom Georg Indrevik sa i sin korte tale at en død hval aldri har fått så stor betydning.

– Vi må gå foran i kampen mot forsøpling av havet når det er havet vi skal leve av i fremtiden, sa Indrevik og utpekte 28. januar som Øygardens nasjonaldag for rydding av havet.

Før selve avdukingen, ble det holdt en rekke taler under et arrangement på Notloftet på Vindenes.

Takket for innsatsen

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein var på plass fra regjeringen.

– «Plasthvalen» fikk hele verdens oppmerksomhet, og verdenspressen kom hit. Det skjedde takket være de gode initiativene som ble tatt her ute. Engasjementet dere har vist har ført til at det spres kunnskap og man finner løsninger på hvordan rydde strendene og havet, sa Ulstein.

Han takket de lokale ildsjelene, næringslivet og organisasjonene som har løftet plastsaken, og oppfordret dem til å fortsette det gode arbeidet.

– Vi har et eget program i utviklingspolitikken som skal bekjempe marin forsøpling der regjeringen har satt av 1,6 milliarder kroner. Vi har bare ett hav. Dere har tatt fatt i problemet og vist verden hva som skal til.

ENGASJERT: Dag-Inge Ulstein fra regjeringen og ordfører Tom Georg Indrevik holdt begge appeller foran avdukingen av hvalmonumentet. Foto: ØRJAN DEISZ

– Bruk mindre «stuff»

Andre som snakket varmt om konsekvensene av «plasthval»-engasjementet var Peter J. Kershaw fra FNs miljøprogram, fiskeridirektør Liv Holmefjord og Rasmus Hansson, som er leder for Handelens Miljøfond.

– Hver enkelt av oss kan være med på å gjøre noe for plastsaken ved å bruke mindre «stuff», sa Kershaw. Han minnet om at gjenbruk er en viktig ting.

Fiskeridirektøren lovet å trappe opp antall tokt for å rense havet for forsøpling fra fiskeindustrien. Hun ga samtidig en stor honnør til dem som har stått bak arbeidet med rydding langs strendene.

Åpnet verdens øyne

– Symbolpolitikk er et uttrykk vi gjerne bruker om ting man ikke ønsker skal skje. I mange år har plast i fjæren vært symbolpolitikk, men denne hvalen med et unikt PR-talent har fått oss til å åpne øynene. Da hvalen strandet på Sotra, ble plastproblemet synlig for hele verden, sa Hansson.

Han har blant annet ansvar for 180 millioner kroner som kommer inn i form av 50-øringer fra hver solgte plastpose.

Jarle Vindenes er mannen som står bak Sotra Gruppen. Han var den som fant den strandede hvalen, og har gitt navn til monumentet «Jarle Kval».

– Det var litt spesielt. Selskapet vårt har i alle år jobbet med å gjenvinne overskuddsmateriale fra havet. Da var det naturlig at hvalen strandet bare 30 meter fra kontoret mitt, sa Vindenes.

SANG TIL HAVET: Elever fra Landro skule sang sammen med artisten Tron Jensen på låten «Kysten er mitt blod». Foto: ØRJAN DEISZ

22 frivillige organisasjoner

Tron Jensen sto for det musikalske innslaget på Notloftet der rundt 300 mennesker var samlet. Han hadde fått med seg elever fra Landro skule på låten «Kysten er mitt blod».

– Vi har naust på Algrøy. Havet er viktig for meg, sa Jensen.

Bak arrangementet på Vindenes sto samarbeidsgruppen Arven etter Plasthvalen (The Plastic Whale Heritage). Samarbeidsgruppen består av 22 frivillige organisasjoner.

28. januar 2017 strandet en seks meter lang gåsenebbhval på Vindenes på Sotra. Etter å ha gått på land flere ganger, konstaterte viltnemnden i Øygarden at hvalen var syk og utslitt. Den var utsultet som en følge av at mage og tarm var tilstoppet med over 30 plastposer og plastflak.

FIKK HJELP: En av brannmannskapene hjalp hvalen til å komme seg ut på dypere vann, men hvalen kom tilbake igjen og grunnstøtte på ny. Foto: Ronny Gilborne, Sotra Brannvern (arkiv)

AVLIVES: Hvalen måtte bøte med livet etter å ha strandet gjentatte ganger. Foto: Tor Høvik (arkiv)

GÅSENEBBHVAL: Her er den seks meter lange «plasthvalen» slik den ble fremstilt i utstillingen som ble laget i 2017. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

PLAST I MAGEN: Her viser zoolog og førsteamanuensis Terje Lislevand ved Universitetet i Bergen frem noe av plasten som ble funnet i magen til gåsenebbhvalen. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

