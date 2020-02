Elsparkesykkel brant i kjeller: - Skremmende

For andre gang på to dager tok en elsparkesykkel fyr i Bergensområdet. To personer er sendt til legesjekk etter brannen.

TOK FYR: Denne sparkesykkelen tok fyr søndag morgen – den andre brannen i en elsparkesykkel på to dager. Foto: Atle Andersson

Innsatsleder Ole Markus Rønningen opplyser at to personer er sendt til legesjekk etter brannen som ble meldt klokken 09.57 søndag.

Alle beboerne i huset i Løbergsveien er evakuert, og brannvesenet lufter nå ut boligen.

En kvinnelig beboer sier til BT at hun hørte røykvarsleren ule kraftig.

– Jeg gikk ned i kjelleren og oppdaget at det brant i sparkesykkelen. Det var jammen bra at røykvarsleren virket så godt.

Hun synes det er skremmende at det brenner i elsparkesykler to dager på rad.

Slukket

Kvinnen trodde det var en vaskemaskin som brant, men det viste seg at det var en elsparkesykkel som hadde tatt fyr under lading.

Det var seks leiligheter i det eldre trehuset hvor det brant. Brannen ble meldt slukket klokken 10.10, opplyser Morten Frantzen i 110-sentralen.

Det ble sendt inn røykdykkere huset. Brannvesenet går nå gjennom kjelleren og sjekker videre for varme og glør.

To branner på to dager

Brannen er den andre i en elsparkesykkel på to dager.

Også lørdag rykket brannvesenet ut til en slukkeoppdrag på Sydnesplassen i sentrum etter melding om brann i en elsparkesykkel.

BRANT: En elsparkesykkel forårsaket full utrykning til en kjeller i Løbergsveien søndag morgen. Foto: Atle Andersson

En vekter hadde oppdaget at en sparkesykkel som sto på lading, hadde begynt å brenne.

– Vekteren fikk elsparkesykkelen ut av bygget og slukket brannen med pulverapparat. Han fjernet også en annen sparkesykkel som sto på lading på samme stedet, sa vaktkommandør Christer Skei ved 110-sentralen til BT lørdag.

Rønningen sier at det er for tidlig å fastslå brannårsaken med sikkerhet.

– Vi oppretter en undersøkelsessak og vil se på eventuelle likheter mellom denne brannen og gårsdagens brann på Sydnesplassen, sier innsatslederen.

TOK FYR: En vekter fikk fjernet sparkesykkelen til utsiden av bygget, og hindret dermed trolig en mer alvorlig brann, opplyste Bergen brannvesen lørdag. Foto: Bergen brannvesen

– Ikke lad om natten

Det har vært branner i flere elsparkesykler det siste året. De fleste av disse brannene har oppstått i forbindelse med lading, opplyser Norsk brannvernforening.

Vaktkommandør Christer Skei ved 110-sentralen i Bergen advarte i forbindelse med den forrige brannen folk mot å lade gjenstander om natten. Det gjelder alt fra elsparkesykler til mobiltelefoner eller andre ting.

– Vi fraråder sterkt lading av elektriske artikler når folk sover, sa Skei.

Brenner godt i batterier

Morten Frantzen understreker at det ofte brenner godt i litiumbatteriene i elsparkesykler:

– Når de først begynner å brenne, så brenner det raskt og intenst. Det er også en giftig røyk som kommer, legger Frantzen til.

Publisert: Publisert: 9. februar 2020 10:10 Oppdatert: 9. februar 2020 11:09

