– Da jeg så den kjempestore støvskyen som kom ned fjellsiden, skjønte jeg at det måtte være et steinras, sier Leiv Ravnestad.

Fredag formiddag klokken 09.34 var Leiv Ravnestad i ferd med å kjøre ut bedriftspakker i Gaupne, da postmannen oppdaget steinraset som kom nedover fjellsiden. Han fant frem mobilen og begynte å filme.

– Steinene så ganske store ut, men ble mindre og mindre etter hvert som de traff bakken flere ganger, forteller Ravnestad.

– Ble du redd?

– Ikke for min egen del, men jeg ble bekymret for at steinene skulle treffe husene. Støvskyen lå der ganske lenge, i alle fall fem til ti minutter etterpå, sier postmannen.

Raset gikk i nærheten av et boligfelt i Røslebakkane. En steinblokk på omtrent 200 kubikk løsnet fra berget, og dundret ned i bakkant av bebyggelsen.

– Dette er et område der det jevnlig går ras, men nå er det lenge siden sist, sier ordfører i Luster kommune, Ivar Kvalen.

Ingen personer eller bebyggelse kom til skade etter raset, men en høyspentledning ble kuttet av steinmassen som raste ut fra berget.

– Det er et landbruksområde nedenfor berget, og en liten del av en bringebæråker er skadet, men dette er ikke veldig dramatisk sier Kvalen.

Trodde først det var brann

Ordføreren satt på kontoret sitt da raset gikk fredag morgen.

– Jeg merket først at strømmen gikk, også hørte vi dundringen og så en stor grå sky som bredte seg over sentrum. Først så det ut som en brann, men det var bare steinstøv, sier ordføreren.

Sentrum av Gaupne var uten strøm i omtrent én time før de fikk koblet på strøm gjennom andre ledninger.

– Nå må kraftselskapet gjøre noen risikovurderinger, og rette opp skaden på den kuttede høyspentledningen, sier Kvalen.

Ordføreren forteller at hendelsen så dramatisk ut på nært hold, men at alt etter forholdene har gått bra.

– Folk som bor i Gaupne er vant til at det kommer stein fra berget. Det ristet nok godt i husene, men det er tøffe folk som bor her, sier han.