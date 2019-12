Jula blir grå, men så kjem det glimt av sol

Slik blir julevêret.

VÅTT: Det blei ein grå og våt julaftan i Bergen i år. Foto: Alice Bratshaug

Jula får ein grå start her vest i landet.

Vêret blir overskya og det kjem regnbyer, melder meteorolog Haldis Berge ved Vervarslinga på Vestlandet.

Den gode nyheita er at det ikkje blir noko vind å snakke om.

Dei beste utsiktene for dagen her i vest, har Sogn og Fjordane.

– Der kan det bli opphaldsvêr i ettermiddag, seier Berge.

Ingen kvit julaftan

Temperaturen har vore unormalt høg i det siste, og i førre veke var det like varmt som i juli.

No ligg gradestokken på eit meir normalt desember-nivå, men det er likevel ingen fare for kvit jul her i låglandet.

– Nedbøren vil komme som snø i fjellet, frå mellom 400 og 700 meter, seier meteorologen.

INNKJØP: Knut Kierulf, Hans-Otto Ingvaldsen og Erik Hofft Kierulf har kjøpt juletorsk, tysdag føremiddag. Foto: Alice Bratshaug

– Skal vere inne

På Strandkaien møter BT Knut Kierulf, Hans-Otto Ingvaldsen og Erik Hofft Kierulf. Dei har trassa bergensregnet for å kjøpe juletorsk til førstedag.

Storebror Knut er på besøk hos sin veslebror Erik og Hans-Otto i jula. Til vanleg bur han i Trondheim, men lar seg ikkje knekke av julevêret her vest.

– Me skal vere inne i varmen, og dessutan er det same vêr i Trondheim, seier han.

JULEMORGON: Slik såg det ut på Fløyen på morgonen, julaftan. Foto: Alice Bratshaug

Blir betre

Den gode nyheiten er at første juledag skal vêret bli litt betre. Me får skiftande skydekke og periodar med sol.

Dagen begynner likevel med enkelte regnbyer i Hordaland. Men frå ettermiddagen aukar sjansen for opphald.

I Sogn og Fjordane blir det omvendt.

Andre juledag blir truleg dagen med finast vêr, men nokre stader risikerer tåke. Temperaturen vil også falle.

– Indre strøk får truleg minusgrader, seier meteorolog Berge.

EKTE BERGENSVÊR: Bryggen på ein julaftan. Foto: Alice Bratshaug

PLASK: Også romjula blir regntung. I innlandet kan det likevel komme litt snø. Foto: Alice Bratshaug

Så kjem regnet igjen

Frå fredag ettermiddag eller laurdag morgon skjer det eit skifte, og me får igjen nedbør.

– Den første nedbøren kan komme som snø i indre strøk, men den vil etter kvart gå over til regn også der, seier meteorologen.

Vinden vil også auke på.

– Den kan komme opp i kuling utsette plassar, seier Berge.

