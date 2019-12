Bergen Frp blei lagt ned. Samtidig kom veljarane: – Stem på ei branntomt, liksom.

Høyr denne vekas episode av «Nokon må gå».

«Nokon må gå» er ein podkast med kommentator Jens Kihl, politisk journalist Gerd Margrete Tjeldflåt og kommentator Morten Myksvoll.

Sylvi Listhaug, Terje Søviknes og tunnelangst står på programmet i den ferske episoden av «Nokon må gå».

Det gjer også den oppsiktsvekkande bergensmålinga BT presenterte tidlegare i veka.

Den viste mellom anna at bompengepartiet slit kraftig.

– Dei er meir enn halvert sidan valet. Men kanskje var det akkurat dette me kunne forvente? Dei trefte godt med valdagen, og så har det vore stille etterpå. Eg trur FNB kan kome tilbake igjen, meiner kommentator Morten Myksvoll.

Samtidig slår Frp tilbake frå kaos og tidenes dårlegaste val i Bergen. Same veke som Bergen Frp blei lagt ned, doblar dei oppslutnaden på BTs måling.

– «Stem på ei branntomt», liksom. Det er bra slagord, seier kommentator Jens Kihl.

«Nokon må gå» er BTs nye podkast om politikk og kvardagsliv.

Kvar veke snakkar politisk journalist Gerd Margrete Tjeldflåt og kommentatorane Jens Kihl og Morten Myksvoll seg gjennom sakene som engasjerer og irriterer.

Høyr vekas episode her, eller i BT Lytt, som du kan laste ned i App Store (for iPhone/iOS) eller Google Play (for Android).

