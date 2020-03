Fastlege Kirsten Rokstad er eneste igjen på jobb. Slik går hun kledd hver dag.

– Mandag er jeg tom for smittevernutstyr. Da kan det bli kritisk, sier fastlege Kirsten Rokstad.

Fastlege Kirsten Rokstad sendte oss denne selfien onsdag formiddag. Hun er alene på kontoret om dagen. Foto: Privat

Mandag morgen i forrige uke gikk alarmen på legekontoret i Laguneparken.

En pasient hadde testet positivt på korona. Problemet var at pasienten hadde vært innom legekontoret fredagen før, men heldigvis som den siste for dagen.

– Akkurat det var ren flaks. Flaks var det også at pasienten ble koronatestet. For vedkommende hadde ikke koronasymptomer, bare litt sårhet i halsen, sier fastlege Kirsten Rokstad, som er en av to leger på kontoret. Selv hadde hun fri den fredagen.

Oppdaget tilfeldig

Akkurat den dagen testet Haukeland alle halsprøver også for korona, selv om det ikke var spesifisert fra legen, og var en ren rutineprøve.

Og testen var positiv.

Slik ser Kirsten Rokstad ut til vanlig, uten smittevernutstyr. Hun har nå ansvaret for 2500 pasienter ved Lagunen legesenter. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Da resultatet tikket inn på Rokstad og kollegaens kontor mandag formiddag førte det til to ting:

– Heftig

Rokstads kollega og en kontoransatt gikk rett i 14 dagers karantene. Og fastlegekontoret måtte stenges ned i to dager for spriting, supervask og spriting igjen.

– Det var heftig, for å si det rett ut, sier Rokstad.

Rokstads kollega er bare en av mange fastleger som for tiden er i karantene. Mandag denne uken var 24 av 265 fastleger i Bergen i karantene. På samme tidspunkt var halvparten av alle fastlegene i Askøy borte fra kontoret, enten på grunn av karantene eller andre årsaker.

Nå sitter Rokstad alene igjen på kontoret med ansvaret for dobbel pasientliste, 2500 i alt. Og i fullt smittevernmundur.

– Jeg må jo skjerme pasientene. Jeg kan ikke vite om jeg er frisk eller bærer på smitte. Det kan ikke pasientene heller vite. Derfor er det viktig at jeg er utstyrt, sier Rokstad.

Går tom mandag

Nå er frykten at kontoret skal slippe opp for smittevernutstyr.

– Jeg har i dag gitt beskjed til kommunen at jeg vil slippe opp for smittevernutstyr mandag. Og det er kritisk, sier Rokstad.

Hun avbryter telefonintervjuet og må ta en annen telefon som ringer.

– Er du dårlig?

– Hvilke symptomer har du?

– Med de symptomene du har bør du være hjemme og isolert til et par dager etter at du er symptomfri. Jeg sykmelder deg i 14 dager, så tar vi det derfra. Gå inn på Helse-Norge, trykk på min lege, og fyll ut der. Så svarer jeg deg om en times tid.

Digitale pasienter

Rokstad er tilbake igjen.

– Dette er en helt typisk samtale vi har nå om dagen. Heldigvis har jeg det siste året oppdratt pasientene mine slik at de har tatt i bruk moderne teknologi. Vi har brukt e-konsultasjoner og videokonsultasjoner i ett år allerede, sier hun.

Hun har en god del pensjonister på pasientlisten, og også de er blitt flinke.

– Da belaster ikke folk unødig systemet med å ringe.

Jobbe, sove, jobbe

Fastlegen har lange dager. Hun prioriterer å ha hendene fri i kontortiden til å ta imot pasienter, og så ta e-konsultasjoner og videokonsultasjoner om ettermiddagen og kvelden.

– Det blir stort sett å jobbe, gå hjem, ta en dusj, sove og så jobbe igjen. Det er en stor fordel for meg at jeg kjenner pasientene mine ut og inn. Da er det lettere å kunne vurdere dem på meldinger og video, sier hun.

Da hun kom på jobb grytidlig i morges lå det 16 meldinger og ventet på henne. De hadde kommet inn siden 19.30 i går kveld.

Kollegaen er frisk

På en vanlig dag tar hun unna cirka 30 e-kontakter og 20 e-konsultasjoner og 3–4 videokonsultasjoner. Telefonen ringer i ett, og i dag har hun 13 pasienter som skal fysisk innom kontoret.

– Det er en fordel at jeg ikke har små barn som skal hentes i barnehage, sier hun.

Og kollegaen og den kontoransatte? De er friske og symptomfrie. Og snart tilbake etter karantenen.