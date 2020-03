Koronatiltak gir færre skader og beinbrot

Skadepoliklinikken i Bergen helsehus behandlar halvparten så mange pasientar som vanleg.

Publisert Publisert Nå nettopp

Torbjørn Hiis Bergh, avdelingsoverlege på Skadepoliklinikken, er glad for redusert pågang. Foto: Paul S. Amundsen

Det er i alle fall éin fordel med at skular, idrettshallar og alpinanlegg held stengt.

– Vi har halvparten så mange akuttskadar som det vi vanlegvis pleier å ha, seier Torbjørn Hiis Bergh, avdelingsoverlege på Skadepoliklinikken.

Når fotball og handballaktivitetar er lagt på is, er det færre beinbrot og forstuingar å ta seg av.

– Vi har også mindre av typiske yrkesskadar som klemstring, knusing og kuttskadar, seier Bergh.

Tomt klasserom på Rådalslia skule. Mindre aktivitet gir færre skader. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Folk lever rolegare liv

Han er glad for den reduserte pågangen. Slik kan dei avhjelpe kollegaer på Legevakten, som held til vegg i vegg med Skadepoliklinikken i Bergen helsehus.

På Legevakten jobbar dei på spreng med å teste helsepersonell for koronasmitte. Samtidig er det ein telefonstorm utan like. Åtte telefonlinjer må til for å ta unna pågangen, mot tre linjer til vanleg. Samstundes behandlar dei totalt sett færre pasientar.

Med større telt regner Legevakten med å koronateste om lag dobbelt så mange i tida framover, inntil 360 personar om dagen. Foto: Ørjan Deisz

Onsdag midt i februar i år, altså før koronautbrotet nådde Noreg og Bergen, var det 49 personar som oppsøkte allmennlegevakten på dagtid. Onsdagen denne veka, ein månad seinare, var talet 34. Det er ein nedgang på 30 prosent.

Også på kveldstid er nedgangen betydeleg. På legevaktstasjonen i Fana er reduksjonen aller størst, på nær 60 prosent.

– Det handlar nok om at folk lever rolegare og annleise liv, og i større grad tar eigenomsorg. Når folk held seg inne blir ei kvar form for smitte i samfunnet redusert, seier Brita Øygard, direktør i etat for helsetenester i Bergen kommune.

Høyr Koronapodden i appen BT Lytt eller direkte i vindauget nedanfor:

Legevakten er splitta i to, i ein koronadel og ein «rein» del for å unngå smitte mellom pasientar. Også på skadepoliklinikken er venterommet delt opp.

– Vi prøver å løyse det vi kan på telefonen. Dei som har behov for hjelp, får det, men ved forstuingar råder vi folk til å halde foten høgt og sjå situasjonen an.

Avdelingsleiar Marta Mjeldheim syner fram eiga sluse for koronasmitta på Bergen legevakt. Foto: Ørjan Deisz

Vil du ha dei viktigaste sakene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på nyheitsbrevet vårt her!

Fleire skåldingsskader på barn

Alle som kjem inn blir spurt om dei har luftveissymptomer.

– Mindre pågang gjer det lettare å halde oppe gode smittevernrutinar, seier overlege Bergh, som råder folk til å unngå risikoaktivitetar.

– Er det nokre skader det er meir av i desse karantenetider?

– Vi har ein del fleire brannskadar på barn, skålding på grunn av kaffi eller te, seier overlegen.