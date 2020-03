Sprenger for fortau i Skanseveien

Fra Fjellveien og oppover Skanseveien jobber Bymiløetaten i Bergen kommune for å lage en trygg gangvei helt opp til Byfjellene.

Her sprenger og sikrer de fjellskrenten over Skanseveien for å bygge fortau. Støttemuren skal bort når arbeidet i fjellsiden er ferdig. Foto: Ørjan Deisz

I den 15 meter høye fjellskrenten fra Skanseveien opp til Sagen, er fjellet ryddet for busker og kratt. Nå sprenger de, renser og sikrer fjellet.

– Vi skal bygge fortau. Dette er den siste biten som står igjen, før det er trygg gangvei hele veien fra Bergen sentrum og opp til Byfjellene, forklarer prosjektleder Elin Horntvedt Gullbrå i Bymiljøetaten.

Slik så det ut i nederste del av Skanseveien før de begynte arbeidet med fortauene. Det store bøketreet midt på bildet blir stående. Foto: Bymiljøetaten

– Mange klemmer og godord

Dette er en del av gåstrategien til Bergen kommune, der alle veier skal ha et trygt fortau hvor man kan gå.

Manglende fortau på veiene opp til Skansemyren har lenge vært et savn. Christi Krybbe skoler er blant dem som i lang tid har etterlyst dette. De har ofte med elever opp til Skansemyren. Også for de mange turgåere som bruker Byfjellene samt for beboere på Skansemyren, er fortauet kjærkomment.

– Jeg har fått veldig mange klemmer og godord av folk som går forbi her, sier prosjektleder Gullbrå.

Arbeidet med de nye fortauene i Skanseveien er ferdig i mai. Prosjektleder Elin Horntvedt Gullbrå fra Bymiljøetaten sammen med byggeleder Ivar Kvandal i Artec og daglig leder Torbjørn Ask Hilby VE Anlegg. Foto: Ørjan Deisz

Hun er glad for at de endelig kan bygge den siste strekningen med fortau i Skanseveien. De begynte på en del av strekket i 2010. I 2016 bygget de en ny etappe. Og nå skal de siste 160 meterne gjøres ferdig.

– Hvorfor gjorde dere ikke alt ferdig med en gang?

– Det var ikke penger til det da. Det er bystyret som har bevilget pengene nå, som en del av trafikksikkerhetsplanen for Bergen, sier prosjektlederen.

Denne gamle steinmuren holder de nå på å ta ned. Hver stein merkes, slik at muren kan bygges opp slik den var. Foto: Ørjan Deisz

Innenfor byfjellgrensene

Området de jobber i, fra kiosken i Fjellveien og oppover mot Fløyen, ligger innenfor Byfjellgrensene. Arbeidet måtte derfor godkjennes i bystyret. Det arbeidet som gjøres nå koster mellom seks og syv millioner kroner.

Det de skal lage er 160 meter med to meter bredt fortau. For å få det til må de sprenge vekk en del av fjellet nedenfor Sagen, ta ned en gammel mur og bygge ny gangbro over Fløibanen.

– Muren vi tar ned er over hundre år gammel. Det er en tørrmur som blir merket stein for stein. Den skal bygges opp igjen slik den var, men litt lenger inne mot svingen, forklarer daglig leder Torbjørn Ask Hilby i entreprenøren VE Anlegg, som utfører byggingen.

De fleste av de over 20 meter høye bøketrærne er vernet, og de blir stående. Noen er tatt ned fordi de var råtne og hule inni.

Her ved siden av broen kommer det en gangbro. Den får glassrekkverk slik at en kan se ned på vognene som går under. Foto: Ørjan Deisz

Her er broen over Fløibanen som skal utvides med en gangbro på oppsiden. Jernbjelken som brukes til å heve vognene, flyttes på oppsiden av gangbroen. Foto: Bymiljøetaten

Bro med glassrekkverk

Broen som går over Fløibanen like ovenfor Fjellveien stasjon skal beholdes, men det skal bygges en ny fortausbro inntil denne på oppsiden.

På dette strekket har Fløibanen en stigning på hele 21 prosent.

– Vi må derfor forhøye gangbroen noe opp fra fortauet. Gangbroen vil også få glassrekkverk slik at det blir enda bedre å se på og ta bilder av Fløibanen under, sier prosjektleder Gullbrå.

Her slutter fortauet i dag. I mai vil det være ferdig hele veien. Foto: Ørjan Deisz

Dette rekkverket skal byttes ut med bergensrekkverk. Foto: Ørjan Deisz

Ferdig i mai

Det er stor trafikk av gående opp og ned Skanseveien i den tiden vi er der. Veien er stengt for biltrafikk mellom klokken 09.00 og 15.00. En må da kjøre den lange veien om Bellevue. Anleggsfolkene sier at bilistene stort sett tar det fint, selv om noen er smått irriterte.

Før arbeidet er ferdig, etter planen 1. mai, skal det også settes opp nye bergensrekkverk langs veien ned til Fjellveien. Fjellskrenten skal sikres med nett, og det skal settes opp to meter høye gjerder på toppen av skrenten.

Når arbeidet er ferdig i forkant av turistsesongen, vil det være mulig å gå på fortau fra Bergen sentrum til Ole Irgens vei. Og videre opp til Fløyen, om en skulle ønske det.

På denne tegningen ser en det stykket av Skanseveien som nå får fortau. Foto: Bymiljøetaten

Fjellet de rensker skal være godt fjell av gneist. Da trær og busker ble fjernet, kom Sagen til Bergens Skog- og Træplantningsselskap over skrenten frem i lyset. Foto: Ørjan Deisz