Norske myndigheter oppdaterer rådene til helsepersonell for å unngå luftsmitte fra korona-pasienter

Forskningsstudie viser til at koronaviruset kan smitte gjennom luft over lengre tid og bevege seg opp til 4,5 meter.

Koronasmitten kan bevege seg opp til 4,5 meter, ifølge forskning i Kina. Her er teltet Forsvaret har satt opp ved akuttmottaket for å ta imot koronasmittede. Foto: Rune Sævig

En rekke internasjonale forskningsstudier rundt smitteveiene til koronaviruset er underveis og flere er i ferd med å få publisert sine resultater.

Tidligere i uken skrev BT om en gruppe amerikanske forskere som rapporterer at viruset er stabilt etter tre timer i luft.

Virusekspert Elling Ulvestad ved UiB hadde selv lest rapporten og mente det var grunn til å ha tiltro til funnene:

– Dette bidrar til å forklare hvorfor viruset er relativt smittsomt, skrev han i en e-post til BT, og bekreftet at det var teoretisk mulig å bli smittet om man går inn i et rom der en koronasyk har hostet en time tidligere.

Stengte ned kollektivtransport

Myndighetene i Kina gjennomførte drastiske tiltak da koronasmitten kom ut av kontroll i byen Wuhan, hvor viruset er mistenkt å ha oppstått. Alle tog, ferger, busser og fly fikk forbud mot å forlate byen.

Busser, undergrunnsbane og fergetransport ble også stengt ned 22. januar. Dette har vært blant tiltakene som har høstet ros blant internasjonale myndigheter som WHO.

Men lignende tiltak har ikke blitt anbefalt andre steder. Fra starten vurderte man heller ikke koronaviruset til å smitte over lengre avstander i luften.

Alle tog og andre transportmidler ble stengt ned i Wuhan etter utbruddet av koronasmitte. Foto: Reuters/Stringer

Dette kom blant annet frem da avdelingsdirektør Cathrine Dammen rapporterte tilbake til Norge etter et møte i WHO om koronaviruset 30. januar, over en uke etter de drastiske tiltakene ble innført i Kina.

«Det ble understreket at WHO nå, og spesielt takket være åpenheten fra kinesiske myndigheters side, vet mye om viruset, men ikke alt. Smittespredning ser ut til å skje gjennom dråpesmitte og ikke luftbåren smitte, som f.eks. meslinger», står det i referatet BT har fått innsyn i.

– Kan være luftsmitte

En rekke fagpersoner innenfor smittevern har vært kritiske til myndighetenes tiltak mot spredningen. Til Nettavisen og Dagens Medisin sier Jörn Klein, som er førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, at helsemyndighetene må ta høyde for at smitten kan være luftbåren.

Han er spesielt kritisk til at Folkehelseinstituttet (FHI) fremdeles behandler dette som dråpesmitte innenfor helsevernet hvor de mest sårbare gruppene behandles, og hvor det er høyest eksponering av smitten.

– Vi har sett at både Sars og Mers, begge nærme slektninger til Covid-19, har potensial for luftsmitte og da burde føre var-prinsippet være gjeldende, sier Klein til BT.

Han noterer seg at FHI i etterkant av intervjuene hans har skjerpet inn rådene for hvordan helsepersonell skal beskytte seg selv i forbindelse med behandling av pasienter med koronavirus på intensivavdelinger.

Helsepersonell i beskyttelsesdrakter desinfiserer intensivavdelingen på Union Jiangbei sykehuset i Wuhand 12. mars. Foto: China Daily

Strammer inn rådene

Mandag kom FHI nemlig med oppdaterte råd om smittevern for helsepersonell som skal gjøre undersøkelser som intuberinger av pasienter og undersøkelse av luftveier og lunger (bronkoskopi), skriver Dagens Medisin.

Helsepersonell har frem til nå fått beskjed om å bruke kirurgisk munnbind, frakk med lange ermer, hansker og øyebeskyttelse som visir når de er rundt pasientene. De oppdaterte rådene fra FHI sier at helsepersonell også skal bruke åndedrettsvern, altså masker med filter, når de gjennomfører de omtalte prosedyrene.

En annen som har vært kritisk til rådene fra myndighetene er reiselege Gunnar Hasle.

Til Dagens Medisin sier han følgende:

– Jeg synes det er uforsvarlig at kjente smittebærere skal isoleres hjemme, sammen med familiemedlemmer. Vi vet nå at koronavirus kan overleve tre timer i aerosol, og dette med «sikkerhetsavstand» blir dermed høyst usikkert.

Aerosole er betegnelsen man bruker når bakterier og virus forekommer i ørsmå partikler.

FHIS råd om avstand Tiltak som gjelder befolkningen generelt: Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.

Dette gjelder for dem som er i hjemmekarantene: Kan gå tur ute, men hold minst én, og helst to meters avstand til andre.

Studerte busstur

Det er ikke bare den amerikanske gruppen som har omtalt forskning rundt koronaviruset og luftsmitte.

Avisen South China Morning Post har sitert resultatene av forskning som hevder at smittepartikler fra viruset blir hengende i luften i minst 30 minutter og beveger seg opp til 4,5 meter.

Altså over dobbelt så langt som den anbefalte avstanden norske myndigheter legger opp til at vi skal ha til hverandre.

Studien var ledet av overlege Hu Shixiong, nestleder i Epidemiologi-komiteen i Hunan Prevensive Medicine Association, og publisert i det vitenskapelige tidsskriftet «Practical Preventive Medicine».

Den skal i etterkant ha blitt trukket tilbake uten begrunnelse. South China Morning Post har etterlyst en begrunnelse for hvorfor den er trukket, uten å få svar foreløpig.

Legevakten har fått et nytt telt på parkeringsdekket for testing av Korona. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Flere ble smittet

De omtaler likevel resultatene av studien som ble gjennomført på bakgrunn av en koronasmittet persons busstur som ble fanget opp av overvåkingskamera.

Ifølge forskerne var det ingen interaksjon mellom den smittede og andre. Men etter at bussturen var over, var syv andre passasjerer som satt i bussen smittet. Noen av dem satt nær, mens noen passasjerer satt så langt som seks rader og rundt 4,5 meter fra personen.

Etter at bussen var tømt, kom det ny passasjergruppe på. Blant disse ble én passasjer smittet på grunn av viruspartikler fra den opprinnelige smittebæreren, ifølge forskerne.

– Må få luft

Seniorrådgiver Nina Kristine Sorknes i avdeling for smittevern og beredskap på FHI påpeker at forskjellen fra dråpesmitte til luftsmitte er glidende.

Overfor BT sier hun at steder hvor man bør ta forholdsregler kan være lukkede arealer med mange personer, som for eksempel en buss med lukket ventilasjonsanlegg.

Sorknes viser selv til den samme kinesiske forskningsartikkelen i South China Morning Post. Hun understreker at ventilasjonsproblematikken ikke vil være en utfordring på sykehus hvor det er satt opp flere barrierer i ventilasjonssystemet.

– Men bør offentlig transport som busser og tog luftes etter hver avgang?

– Det må ikke nødvendigvis luftes, men en bør sikre at luften ikke sirkulerer i et lukket system. At det eventuelt er åpne vinduer eller andre måter som sørger for at det kommer til luft.

– Det viktigste er avsuget

Sorknes forteller at FHI ikke har vært i dialog med transportselskapene om dette, men mener selskapene «bør kanskje ha noen tanker om hvordan dette bør løses».

– Er det en syk person som hoster i et slikt rom, og ventilasjonen foregår i et lukket system, så er det uheldig. Spørsmålet er hvilke rutiner de har lagt opp til for å sikre at ikke ventilasjonen kan bidra til å spre smitte. Det viktigste er avsuget. Dersom avsuget er ut i frisk luft er det greit, men går det i et filter så må det filteret fungere.

Skyss-direktør Målfrid Vik Sønstabø sier til BT at det er krav til ventilasjonsanleggene i busskontraktene. Disse sier at «luften skal filtreres med pollen- og partikkelavgrensende filter».

– Ikke fått retningslinjer

Skyss hadde dialog med de andre norske kollektivselskapene om dette i forrige uke. Da hadde FHI på forespørsel fra selskapene opplyst at dråpesmitte ikke smitter via ventilasjonsanlegg.

– Vi kan ikke se at FHI har gitt særskilte retningslinjer om ventilasjonsanlegg. Dersom det kommer retningslinjer, vil vi forholde oss til disse, sier Sønstabø.