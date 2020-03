– Ikke tro at smittetallene sier alt

– Tallet på smittede er ikke lenger et mål for hvor mye korona det er i samfunnet, advarer helseverndirektør Brita Øygard.

– Det er viktig at folk ikke tror smitten er på retur, selv om smittetallene er lave, sier Brita Øygard, direktør i etat for helsevern. Her med medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen og legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen. Foto: Jannica Luoto

Legevakten i Bergen har siden fredag bare testet personer i risikogruppene og helsepersonell. Andre med influensasymptomer får beskjed om å isolere seg hjemme og opptre som om de har korona.

Dermed vil de offisielle tallene på antall smittede ikke fortelle hele sannheten, understreker helseverndirektøren i Bergen kommune.

– Det er viktig at folk ikke tror at smitten er på retur, selv om smittetallene er lave. Smittetallene sier ikke alt, sier Brita Øygard, direktør i etat for helsevern.

Lørdag ble det påvist 14 nye smittetilfeller i Bergen. Søndag var antallet sunket til åtte.

Fredag strammet Folkehelseinstituttet inn kriteriene for hvem som skal testes. Tidligere ble alle med mistenkt sykdom testet. Nå blir om bare om lag halve befolkningen tilbudt test, med mindre noen blir så alvorlig koronasyk at de havner på sykehus.

Nye systemer for å kartlegge

For at helsemyndighetene skal klare å beregne utbredelsen av epidemien blir det nå etablert flere ordninger som skal fange opp smittetall.

Fastleger som har pasienter med mistanke om korona, skal kode dette som korona, selv om pasienten ikke er testet.

Folkehelseinstituttet har et system med 70 fastleger spredd over hele landet som utgjør det såkalte fyrtårnsystemet. Fyrtårnelegene er i ferd med å få på plass en ordning der de sender inn prøver fra alle sine pasienter med influensaliknende sykdom til Folkehelseinstituttet og får dem testet for korona.

Disse prøvene vil i tillegg til annen rapportering gi et grunnlag for å stipulere antallet syke i befolkningen, skriver FHI i det nyeste risikonotatet.

Slik ser det ut i test-teltet på Legevakten, der ren og skitten sone er skilt med tydelige bånd. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Kapasiteten doblet

Fredag rigget Legevakten i Bergen et telt på parkeringsplassen for å bedre forholdene rundt testingen og øke kapasiteten.

Før teltet ble tatt i bruk, rakk Legevakten å teste rundt 60 daglig. Søndag ble det testet dobbelt så mange.

Brita Øygard mener det er nyttig at helsepersonell blir testet hvis de mistenker sykdom.

– Vi får fanget opp mye rundt spredningen lokalt ved å teste helsepersonell, fordi de har så stor kontaktflate, sier hun.

– For tidlig å måle effekt

– Smittetallene gikk ned i helgen. Kan det tolkes som at spredningen avtar når skoler og arbeidsplasser er stengt ned?

– Det er for tidlig å si noe om effekten av de nye karantene-tiltakene. Inkubasjonstiden, altså tiden det fra smitte til sykdommen bryter ut, er helt oppe i 14 dager. Dessuten har vi bare bak oss noen få dager med nye regler for hvem som testes, sier Øygard.

De nye test-reglene får følger også for hvordan BT rapporterer om epidemien.

Nyhetsredaktør Trond Olav Skrunes sier BT har valgt å avslutte oppdateringen av antall smittetilfeller i kommunene på Vestlandet.

I stedet vil BT vektlegge tallene fra sykehusene som behandler de alvorlig syke pasientene.

Legevakten i Bergen har siden fredag kun testet personer i risikogruppen og helsepersonell. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Telefonstorm

Etter regjeringens pressekonferanse torsdag ble det ny telefonstorm mot Legevakten. På 116117 var ventetiden torsdag oppe i fire timer. Trøkket fortsatt inn i helgen. Storparten av søndag gikk det halvannen time før innringerne fikk svar.

Legevaktsjefen har gjentatt ganger bedt publikum holde linjen åpen for kritisk syke mennesker, og kommunen har etablert en egen informasjonstelefon for helserelaterte koronaspørsmål på 55565700. Spørsmål om korona og kommunens tjenester besvares på 55565556.

Også på kommunens helsetelefon er pågangen stor.

– Sist jeg sjekket var det 30 innringere i kø. Vi utvider stadig kapasiteten for å ta unna, sier Øygard.

AMK er også sprengt

Søndag oppfordret avdelingsleder Øyvind Østerås ved AMK-sentralen om ikke å ringe 113 med spørsmål om korona.

– 113 er for akutt skade eller sykdom. Folk skal ringe 113 hvis de trenger ambulanse, ikke hvis de lurer på koronasmitte og gjerne vil ha time til testing, sa han.

Kravet til AMK er at telefonen skal besvares innen 10 sekunder. Lørdag var det 41 telefoner som ikke ble besvart inen fristen, selv om bemanningen er økt med 25 prosent.

Mandag var hele telefonnettet til Helse Bergen sprengt og kommunikasjonsdirektør Erik Vigander ber folk avstå fra å ringe hvis det ikke er akutt.