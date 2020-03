Dette er Haukelands koronaplan

Utsettelse av planlagte operasjoner, pasienter må flytte rundt på sykehuset eller til lokaler utenfor sykehusområdet. Og pensjonister kan bli kalt inn.

Publisert Publisert Nå nettopp

Eivind Hansen og resten av ledelsen i Helse Bergen samles kl. 07.30 tre dager i uken for å vurdere koronastatus. Foto: Eirik Brekke

Dette er blant tiltakene som kan bli aktuelt dersom koronaviruset medfører mange sykehusinnleggelser i Helse Bergen.

– Vi merker nå at dette nærmer seg sykehuset. Vi er nå på vei inn i en fase der det kan komme syke pasienter med koronasmitte som trenger behandling hos oss, sier Eivind Hansen, administrerende direktør.

Trappet opp mandag

Helse Bergen skal tirsdag vedta en oppdatert pandemiplan som blant annet tar for seg i detalj hvordan koronapasienter skal mottas på sykehuset. BT har fått tilgang på forslaget, som mandag skal drøftes med de tillitsvalgte.

Sykehuset trappet opp møteaktiviteten sist mandag. Tre morgener i uken skal foretaksledelsen og et knippe ressurspersoner møtes for oppdatering, mens beredskapsledelsen møtes på ettermiddagen de samme dagene.

Les også Koronautbruddet direkte

Isolert sone

– Samtidig som vi begynner å ta inn pasienter med koronasmitte, skal vi også ta oss skikkelig av andre pasienter. En normal dag tar vi inn 110–160 akutt syke på de somatiske akuttmottakene, sier Hansen.

Pr. i dag er det ingen som innlagt med koronasmitte, og Hansen berømmer jobben som er gjort i primærhelsetjenesten med å ta unna trykket fra publikum.

Ut av sentralblokken

Når det kommer inn en pasient med mistenkt koronasmitte, vil vedkommende bli sluset inn i en adskilt sone på akuttmottaket.

Så lenge det er mindre enn seks koronapasienter innlagt, vil sykehuset fortsatt ha normal drift. pasientene blir tatt imot i luftsmitteisolat på en av de medisinske postene.

Når antall pasienter passerer seks, trer trinn én av pandemiplanen inn. Da tas utgreiingsmottaket i bruk, og de som trenger intensiv behandling går til intensivavdelingen.

Fra samme tidspunkt vil andre typer pasienter måtte belage seg på å få utsatt planlagte operasjoner.

Blir antall koronapasienter over 70, må sykehuset begynne å frigi poster i sentralblokken, som igjen vil medføre flytting av andre pasienter.

Kysthospitalet i Hagavik er i beredskap for å ta imot pasienter fra Haukeland. Foto: Marita Aarekol

Flyttes til KK og Hagavik

Da er rehabiliteringsavdelingen på Nordås, Kvinneklinikken, Hagavik og Pasienthotellet blant dem som må forberede seg på å ta imot andre typer pasienter.

Først når pasienttallet passerer 400, er det aktuelt å ta i bruk lokaler ved Haukeland og Haraldsplass som i dag ikke brukes til pasientbehandling.

Helt stopp

I tillegg er lokaler eid av Universitetet og Høgskolen på Vestlandet aktuelt å tas i bruk. Sist på listen kommer feltsykehus og hospitalskip, i samarbeid med militæret.

Fra samme tidspunkt vil det bli helt stopp i planlagte operasjoner.

Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale sykehus vil i en beredskapssituasjon få én felles beredskapsledelse. Voss sjukehus vil i utgangspunktet behandle pasienter hos seg selv.

Les også På dette kontoret er de ekstra på vakt. – Vi vurderer fra dag til dag om vi skal stenge.

Hente inn personell

Bemanning er et sentralt punkt i planen, siden høy gjennomstrømming av pasienter og økt krav til smittevernutstyr gjør at det blir nødvendig å bemanne opp. I tillegg regner sykehuset med at ansatte også blir syke.

Det jobbes nå med en oversikt over helsepersonell som i dag har stabsjobber, er i prosjekter eller er tillitsvalgte, for eventuelt å omdirigere disse. Det kan også bli aktuelt å benytte medisinstudenter.

Personell på tilkallingskontrakter, helsefagstudenter, pensjonister og andre tidligere ansatte, og vikarer fra eksterne vikarbyråer er også på listen over dem som kan bli kalt inn.

At planlagte operasjoner utsettes, vil gjøre at personell kan omdirigeres fra andre avdelinger.

– De ansatte er den viktigste ressursen vi har. Jeg registrerer stor innsats og iver for å løse oppgavene, også i den ekstremsituasjonen vi fort kan havne i fremover, sier Hansen.

Mindre engangsutstyr

– Har sykehuset nok beskyttelsesutstyr?

– Det ser ut som vi skal få bedre tilgang på dette nå. Vi har gått gjennom skuffer og skap hos oss selv, og vi har kartlagt situasjonen i de andre helseregionene for å se om vi kan utveksle utstyr. Det kan også bli aktuelt å bruke mindre engangsutstyr, for eksempel frakker. Vi har jo eget vaskeri, sier Hansen.