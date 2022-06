Er du blitt syk? Slik takler du koronaplagene

Overlege Kristin Greve-Isdal Mohn deler sine seks beste råd.

Overlege Kristin Greve-Isdal Mohn anbefaler å styrke immunforsvaret.

Mange nordmenn vil trolig stifte bekjentskap med den nye koronavarianten, BA.5, i tiden fremover.

Opprinnelig var det ventet at bølgen ville komme senere på høsten, men nå kan det se ut som den allerede har startet, ifølge administrerende direktør Kjerstin Fyllingen ved Haraldsplass Diakolane Sykehus.

Overlege Kristin Greve-Isdahl Mohn ved seksjon for infeksjonssykdommer på Haukeland sier det er flere grep man kan ta for å styrke immunforsvaret, og unngå alvorlig sykdom.

1 Ta det rolig Positiv test? Fortvil ikke. Immunforsvaret tar seg sannsynligvis av det. Positiv hurtigtest? Overlege Mohn anbefaler å gjøre minst mulig. For friske og vaksinerte gjelder det å la immunforsvaret gjøre jobben, sier hun. – Heldigvis er symptomene mildere, det er for det meste øvre luftveissymptomer, noen får også feber og hoste. Men de fleste er vaksinerte, slik at antistoffene og immunforsvaret hindrer alvorlig sykdom. – Funker testen på nye varianter? – Ja. BA.5-varianten kommer fra Sør-Afrika og har rukket å spre seg over mye av Europa nå. Det er den varianten vi tror vil sirkulere mest fremover. For å gi immunforsvaret best mulig sjanse er det viktig å gjøre minst mulig annet, ha fokus på å sove og drikke godt, samt holde seg hjemme dersom man har symptomer, for å hindre smitte til andre. Men det er ikke pålagt å isolere seg.

2 Ikke gå amok på apoteket Snart kommer nye medisiner for å behandle korona hjemme. Det kan være fristende å kjøpe opp det meste av reseptfrie medisiner, men Mohn mener de fleste er unødvendige. – Det er mange medisiner som anbefales på nettet, men vi fraråder disse, da de ikke har dokumentert effekt og i tillegg kan gi bivirkninger. Likevel er det noen medisiner som er gode å ha i skapet, som for eksempel hostesaft, febernedsettende og nesespray. – Når det er sagt, så er det utviklet nye medisiner på markedet, men ikke alle er tilgjengelige i Norge enda. Det gjelder antivirale medisiner i tablettform, eller antivirus-medisiner. De er godkjent og bestilt og kommer snart. Men vi har antiviral medisin på sykehus til de aller sykeste pasientene. Hun legger til at det jobbes med å produsere en ny vaksine også. – Problemet er at de nye variantene klarer å unngå immunsystemet, slik at man blir smittet. Ikke alvorlig syk, men smittet. Målet nå er å lage en såkalt PAN Covid-vaksine, som kan beskytte mot flere varianter, helst alle, sier Mohn

3 Husk å drikke Å drikke godt hjelper immunforsvaret. – Under første bølge av pandemien så vi at mange kom inn og var dehydrerte fordi de hadde vært hjemme med feber og ikke drukket nok, sier Mohn. Væskebalansen er viktig for immunforsvaret. Når man mister smak og luktesans, kan det bidra til at man spiser og drikker for lite. – Men de siste variantene har heldigvis gitt mindre av tap av smak og lukt.Det hjelper også å drikke godt for å holde slimet i halsen og lungene litt løsere, slik at det blir lettere å hoste opp. Ved feber anbefales det å drikke kalde drikker. For eksempel kan man blande eplejuice og Farris for både salter og sukker. Er man sår i halsen kan varm melk eller te med honning være lindrende.

4 De omdiskuterte vitaminene I vintermånedene er det vanskeligere å dekke dagsbehovet for vitamin D. Under pandemien er flere studier blitt gjort på effekten av D-vitamin på koronaviruset. – Det er gjort mye forskning på C- og D-vitaminer som ikke har vist den store effekten, men samtidig så vet vi at begge deler er viktige for kroppen og gjerne er mangelvare nå på vinteren. Anbefalt nivå av vitamin D er 50 nmol/l. Dersom man har påvist lave nivåer med D-vitamin, anbefales tilskudd, sier Mohn. Om man ikke har vitamintilskudd vil en teskje med tran dekke dagsbehovet.

5 Når temperaturen stiger En kald dusj kan senke feberen. Stiger temperaturen anbefales det å bruke febernedsettende medikamenter, som ibuprofen eller paracetamol. – Ved feber vil væskebehovet øke, derfor er det viktig å drikke godt. Drikk gjerne såpass mye at fargen på urinen blir litt lys. Ved normal temperatur er det også lettere å få i seg nok mat og drikke.

6 På tide å ringe legen Terskelen for å oppsøke legehjelp eller ringe legevakt bør være lavere når personen har kommunikasjonsvansker. Ved brystsmerter, tungpust, økende slapphet eller magesmerter anbefaler Mohn å kontakte lege. – Blir du lettere sliten av bare å gå på toalettet eller dusje, bør du få en sjekk. Vi har sett at pasienter med alvorlig Covid, ikke selv har følt seg tung i pusten selv om de har manglet oksygen, forteller Mohn. Dette skyldes gjerne at covid-19 viruset påvirker hjernens evne til å oppfatte lavt oksygennivå i blodet. – Man bør være observant på om den syke klager på slitenhet, som kan skyldes lavt oksygennivå. Har man riskofaktorer for å utvikle mer alvorlig sykdom, feks hvis man har diabetes, hjerte- og karsykdommer eller sliter med overvekt, bør man også ha lavere terskel for å kontakte lege, sier Mohn. Terskelen for å oppsøke legehjelp eller ringe legevakt bør også være lavere når personen har kommunikasjonsvansker. – Dette gjelder særlig barn, personer med manglende språk, demente personer og ellers andre som ikke kan forklare seg godt selv, avslutter Mohn. En versjon av denne saken ble publisert i fjor. Den er oppdatert i juni 2022.