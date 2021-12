Byrådet vil at utbyggere skal betale for «miljølokk» i Eidsvåg. Det sier utbyggerne nei til.

Avtalen om bybane over Bryggen forutsetter at utbyggere finansierer lokk over motorveien i Eidsvåg. Den regningen vil ikke utbyggerne ta.

