Ny måling: Blir dette resultatet, vil det være det dårligste Ap-valget på 100 år

Arbeiderpartiet får bare 23,2 prosent oppslutning i ny BT-måling. De har ikke hatt lavere valgresultat siden før krigen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk servert dårlige tall på torsdagsmorgenen. Bildet er fra besøket hans i Bergen tidligere i uken.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Ingen ser ut til å kunne stoppe Ap-leder Jonas Gahr Støre i å bli Norges neste statsminister, men for partiet han styrer er ikke situasjonen like lystig.

I en helt fersk meningsmåling som Respons Analyse har gjort for BT og VG får Arbeiderpartiet bare 23,3 prosent av oppslutningen.

Det er en nedgang på 3,4 prosentpoeng fra forrige uke og 1,1 prosentpoeng dårligere enn etterkrigstidens verste Ap-valg i 2001.

Den gang var Støre ny i politikken og hadde akkurat begynt å jobbe som stabssjef for Jens Stoltenberg på Statministerens kontor.

– Vi må vokse mer

BT prøvde torsdag formiddag å få en kommentar fra partileder Støre via tre av hans politiske rådgivere, uten å lykkes med det. Partisekretær Kjersti Stenseng var heller ikke tilgjengelig for et intervju ifølge hennes politiske rådgiver, som imidlertid kunne sende over noen setninger på sms.

Ifølge sms-en mener Stenseng at det er klart flest folk som ønsker et regjeringsskifte og en ny retning for landet.

«Så ser vi nå at marginene er små og eneste garanti for et regjeringsskifte er å stemme Arbeiderpartiet. Vi må vokse mer frem til valgdagen 13. september, da ingenting er avgjort», står det videre.

Marte Mjøs Persen må erkjenne at Audun Lysbakkens SV stjeler 50.000 AP-velgere på den nye Respons-målingen.

En trøst for Ap kan være at målinger svinger og at de har sett dårligere tall enn dette. Bunnoteringen på Respons sine målinger kom i desember i fjor med 20,3 prosent. I forrige uke ble de målt til 26,3 prosent.

Aps førstekandidat i Hordaland, Marte Mjøs Persen, legger ikke skjul på hva hun mener om at Ap kan gjøre sitt dårligste valg siden 1924, om dette blir resultatet.

– Vi er ikke fornøyde med det, sier Persen, som likevel påpeker at denne målingen og andre målinger viser at flertallet ønsker et regjeringsskifte.

– Derfor mener jeg det er veldig viktig at de som ønsker dette stemmer Ap, slik at vi når det målet.

Lekker til SV

Støre og Aps ledelse har under hele valgkampen vært tydelig på at de bare har én plan, og at det er en flertallsregjering med Ap, SV og Sp. Men heller ikke på denne målingen klarer de å oppnå dette målet. Totalt vinner de tre partiene 83 mandater, som er to fra et rent flertall.

De som tjener mest på Arbeiderpartiets store fall på er SV. Knappe ni prosent av dem som opplyser at de stemte Ap for fire år siden, sier på denne målingen at de vil stemme Audun Lysbakkens parti.

– Fantastiske tall

SV går frem til 10,4 prosent oppslutning, noe som er rekord i de 13 årene Respons har gjennomført nasjonale målinger for BT.

– Dette er fantastiske tall for SV, vi kan gå mot et historisk godt valg. Så er jeg veldig klar over at det er mange rødgrønne velgere som ikke har bestemt seg ennå, så vi har mye å kjempe for den siste uken, sier SV-leder Audun Lysbakken til BT.

Han analyserer fremgangen slik:

– Tallene viser at dette er i ferd med å bli et sånt oppbruddsvalg, der veldig veldig mange krever forandring, særlig knyttet til forskjells-Norge og klimakrisen. Jeg tror det er kombinasjonen av de to sakene som driver vår fremgang – mange ønsker å si fra om at det må handles mot klimakrisen og at ulikhetene i Norge har blitt for store.

Fremgang for Venstre

To partier som kan bite negler etter denne målingen er MDG og Rødt. De to partiene faller merkbart og får en oppslutning på 4,9 og 4,6 prosent. I utgangspunktet kan det se ut som de har god klaring til sperregrensen på 4,0 prosent. Tradisjonelt har imidlertid disse partiene gjort det dårligere i valg enn på målingene.

Tall fra Poll og Polls viser at ved valget for fire år siden gjorde partiene det henholsvis 0,8 og 1,0 prosentpoeng dårligere ved valg enn på snittet av sluttmålingene.

Etter å ha startet valgkampen i motbakke, har Venstre fått vind i seilene på de siste målingene.

På borgerlig side fortsetter Venstre sin fremgang. Partiet vokser et helt prosentpoeng fra BT og VGs nasjonale måling forrige uke og lander på 5,5 prosent.

– Dette er borgerlige velgere som er opptatt av klima. Spørsmålet nå er om denne tappingen av Høyre fortsetter til Venstres fordel, sier valgekspert Johan Giertsen fra Poll of polls.

Bakgrunnstallene viser at hele åtte prosent av dem som sier at de stemte Høyre 2017, nå vil stemme Venstre. Dette utgjør rundt 50.000 velgere.

Derfor tror Lysbakken Ap-velgere går til SV

Kun to ganger har SV gjort det bedre i stortingsvalg: Ved debutvalget i 1973 ble resultatet 11,2 prosent, mens rekordnoteringen på 12,5 prosent kom ved inngangen til den rødgrønne æraen i 2001.

Med dagens måling ligger partiet an til å få 19 representanter på Stortinget. Det er imidlertid ikke nok til å sikre flertall sammen med Ap og Sp, som fremdeles mangler to representanter. Audun Lysbakken understreker at han gjerne samarbeider med alle partier på venstresiden, også Rødt og MDG.

– Det har vært for mye spill om regjeringsalternativene på rødgrønn side, sier Lysbakken.

Forrige uke sørget Audun Lysbakken for å gi sin stemme til eget parti. Han har troen på at svært mange vil gjøre det i år.

– Så mener jeg det mest effektive for å få til et flertall bundet til venstresiden er et sterkest mulig SV. Det er vi som kan hindre Sp og Ap fra å velge alenegang og søke samarbeid med høyresiden.

– På denne målingen henter dere netto 50.000 velgere som stemte på Ap ved forrige valg. Hva kan være årsaken?

– Jeg tror det er uttrykk for utålmodighet og et ønske om større forandring enn det Ap alene står for. SV er et alternativ for de som ønsker mye tøffere miljøpolitikk, men også et parti som er mye mer villig til kraftig omfordeling, for eksempel ved å bryte grunleggende med skattepolitikken som har vært ført de siste årene. Vi tør å si det som må sies, nemlig at de rike i Norge må bidra mye mer til fellesskapet.