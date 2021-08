Høyre under 20 prosent på ny nasjonal måling

For første gang på over et år er Høyre under 20 prosent på BTs nye måling. Mens drømmen om gjenvalg svinner, girer Erna Solberg opp valgkampen i Hordaland.

Statsminister Erna Solberg sin drøm om fire nye år svinner i BTs nye måling.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Den kommende uken starter partileder Erna Solberg (H) en valgkampturné i Hordaland for å overbevise velgerne om at hun fortjener en ny sjanse etter åtte år i statsministerstolen.

Hun trenger alle de stemmene hun kan få, for på den siste målingen er den borgerlige siden langt unna flertallet som trengs for regjeringsmakten.

I en ny måling som Respons Analyse har gjort for BT og VG er Høyre for første gang siden før koronautbruddet under 20 prosent oppslutning. Med 18,9 prosent hjelper det ikke at Venstre endelig karrer seg over sperregrensen, noe som øker antall stortingsmandater betraktelig.

Totalt sett får den borgerlige siden 63 mandater på denne målingen, et godt stykke unna de 85 som trengs.

Et av problemene for de borgerlige er at KrF ikke klarer å komme seg over sperregrensen. Førstekandidat for KrF i Hordaland, Dag Inge Ulstein, klarer likevel å sikre seg et direktemandat på denne målingen.

Kan mobilisere

Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har gjennomført målingen, påpeker at Høyre ikke har vært så lavt siden mars 2020. Før koronautbruddet fikk partiet bare 17,9 prosent. De påfølgende månedene fikk de 25 og 26 prosent.

– Høyre fikk en boost under koronakrisen, det vi kaller styringstillegget. Det holdt veldig lenge, inntil i vår. Siden har det buttet litt imot og nå ser det ut til å butte enda mer imot.

Når han dykker enda lenger ned i tallene, ser Olaussen at det er veldig mange velgere som fremdeles er på vandring, og for de største partiene er det fremdeles mange tidligere velgere som har satt seg på gjerdet.

– Det gjelder spesielt for Høyre og de borgerlige partiene. De kan fremdeles ha noe å gå på der.

Erna Solberg sitter i regjeringskonferanse og var ikke tilgjengelig for kommentar før saken til BT ble publisert.

KrF kommer seg ikke over grensen

For første gang siden desember er Venstre over sperregrensen på fire prosent på BTs måling. Når partier kommer over sperregrensen i valget, får de tilgang på utjevningsmandater.

Den beskjedne oppgangen fra 2,8 prosent til 4 prosent viser hvor viktig denne grensen er. Det resulterer nemlig i at antall stortingsplasser for Venstre øker fra to til syv. KrF på sin side ligger fremdeles og vaker under sperregrensen, som eneste parti på borgerlig side.

Begge disse resultatene er imidlertid innenfor feilmarginen i målingen (som er på to til tre prosent), så det kan være tilfeldige utslag i forbindelse med akkurat denne spørreundersøkelsen som er årsaken til resultatet.

Sp mister stemmer

Den største endringen på den siste målingen er imidlertid Senterpartiets nedgang fra 18,2 til 15,3 prosent. Det er fremdeles et godt stykke foran resultatet ved sist valg som var på 10,3.

Sammen med SV og Ap danner de fremdeles et rødgrønt flertall på Stortinget med 90 mandater, dersom denne målingen hadde vært valgresultatet. Kjersti Toppe (Sp) ser ikke bekmørkt på nedgangen.

– Vi må fortsette å jobbe for å bli størst mulig. Det er gledelig at vi får et regjeringsskifte i september. Å ligge over 15 prosent er fortsatt en god måling for Senterpartiet, sier Toppe.

Nestleder i MDG, Arild Hermstad, tror en så høy oppslutning for MDG som i denne målingen vil forandre Stortinget for alltid.

– Sjokkbølger gjennom Stortinget

MDG kan derimot juble over augustmålingen. De sikrer seg hele 5,2 prosent og 9 stortingsmandater.

– En slik oppslutning for MDG vil endre Stortinget og norsk politikk for alltid. Det vil sende sjokkbølger gjennom Stortinget, sier Hermstad.

Han tror målingen viser at dette er et klimavalg, og at det er blitt den viktigste saken for mange velgere. Partiet har fått over 1500 nye medlemmer bare denne uken, etter at FNs klimapanel la fram sin dystre rapport om vår fremtid.

– Folk skjønner at det er den viktigste saken nå, sier Hermstad.

– Klima og miljø settes igjen på kartet

Olaussen i Respons analyse sier Arbeiderpartiet er i siget på de siste meningsmålingene. Mens mange velgere er i bevegelse, fremstår det som at SV og MDG mobiliserer sine velgere godt.

– Det forklarer jeg med det som er skjedd i sommer med flomkatastrofer og store branner i Europa. Sammen med klimarapporten som kom for noen dager siden har nok dette gitt MDG et løft.

Tallknuseren sier han egentlig var i ferd med å avskrive MDG etter flere dårlige målinger gjennom våren.

– Det var Rødt som var i siget og holdt seg stabilt over fire. Men i løpet av sommeren ser det ut til det blir klima og miljø som igjen settes på kartet.

For første gang i år er Venstre over sperregrensen på BTs nasjonale målinger.

Venstre kjemper seg over sperregrensen

For første gang på BTs målinger i år når Venstre sperregrensen.

– Ja, så gøy! Dette gir stor motivasjon. Jeg har reist rundt i hele landet og følt at noe var på gang. Nå ønsket en dame på gaten meg lykke til også, så trenden er ikke til å ta feil av, sier nestleder og førstekandidat i Hordaland, Sveinung Rotevatn.

På denne målingen henter de fem nye stortingsmandater, og ville fått totalt syv på Stortinget om dette ble valgresultatet. Også Rotevatn tror klima er en del av årsaken.

– Jeg tror folk ser at vi trenger et parti med en klimapolitikk som fungerer, seier Rotevatn.