Mannen dømmes også til å betale over 2,5 millioner kroner i erstatning til konen og de seks barna.

I over tre uker satt en familiefar i 50-årene i Bergen tingrett tiltalt for vold, voldtekter og mishandling av kone og seks barn over flere år. Ifølge tiltalen skal han ha utsatt konen for vold og voldtekter i 19 år.

– Dette er en ekstremt alvorlig sak. Hun kom til Norge i 1997, og har levd under streng kontroll av tiltalte, isolert fra omverdenen og med vold og voldtekter i 19 år, sa konens bistandsadvokat, Hilde Cecilie Matre Meyer, da saken startet.

Mannen nektet skyld og mente saken var oppblåst.

– Nei, det har ikke skjedd. Hun er min kone. Overgrep og voldtekt skjer når man tvinger noen uten samtykke. Samleie mellom ektefeller er ikke voldtekt, sa familiefaren når det var hans tur til å forklare seg.

Dømt til 15 års fengsel

Nå er mannen dømt til fengsel i 15 år i Bergen tingrett. I dommen står det at voldtektene mot datteren og konen i seg selv kvalifiserer for lang fengselsstraff.

I straffeutmålingen legges det også vekt på at familievolden som han dømmes for har vært grov, har vart over flere år, og har gått ut over mange. Dommerne mener skadepotensialet for dem som blir utsatt for slik vold er stort.

Ifølge dommen forbys han også på ubestemt tid å oppsøke eller på noen som helst måte, selv eller via andre, å ta kontakt med konen og de seks barna.

«Et kontaktforbud er viktig for de fornærmede. De har levd med vold og trusler fra tiltalte, og har behov for å bli vernet mot at han tar kontakt», står det i dommen.

Mannen er også dømt til å betale til sammen over 2,5 millioner kroner i erstatning til konen og barna.

– Jeg har lest dommen, men vil nå gå grundig gjennom den med min klient. Så vil vi ta stilling til hvordan vi skal forholde oss til den, sier advokat Johan Eide, som forsvarer mannen i 50-årene.

– Svært alvorlig sak

Statsadvokat Benedikte Høgseth la ned påstand om 19 års fengsel, og krevde også at mannen på ubestemt tid forbys å oppsøke eller å ta kontakt med konen og barna selv eller via andre.

– Det er en lang straff, men så er også dette en svært alvorlig sak, sa Høgseth under sin prosedyre.

Hun viste blant annet til at mannen skal ha utsatt sin kone for grov vold og voldtekter i 19 år.

– Han fortalte at han er av den oppfatning at han har rett til å ha sex med sin kone uavhengig av hva hun selv vil. Det kan ikke være tvilsomt at tiltalte har forstått at det var hans trusler, tvang eller vold som gjorde at han kunne gjennomføre samleie med henne.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Høgseth viste også til mannen skal ha utsatt en av døtrene sine for vold og voldtekter i 14 år. Overgrepene skal ha startet da datteren var rundt åtte år.

– Jeg var livredd. Hver gang han skadet meg, ville jeg hoppe fra en balkong på rommet mitt, sa hun i retten.

Faren nektet for dette, men aktor mente blant annet at datterens svært detaljerte beskrivelse fra overgrepene gjør forklaringen hennes svært troverdig.

– Det går igjen at konen og barna ikke har noen ønske om hevne seg på far eller at han skal komme i fengsel. Det eneste de ønsker er å leve et liv uten vold og frykt, og slippe å se ham mer, sa Høgseth i løpet av sin tre timer lange prosedyre.

Mener datteren står bak

Mannens forsvarer, Johan Eide, la ned påstand om frifinnelse over hele linjen og for de erstatningskrav som er fremsatt.

– Han har ikke erkjent straffskyld. Han mener datteren står bak dette og at det er hun som har iscenesatt alt. Han mener også at hun har påvirket hele familien for å få vekk faren, sa han under sin prosedyre.

Bistandsadvokatene til konen og de seks barna krevde til sammen rundt fire millioner kroner i erstatning.

– Han har utsatt henne for 19 smertefulle år med voldtekter, krenkelser, frykt og smerter. Samtidig har hun måttet leve med at også barna ble utsatt for slike forhold uten å kunne gripe inn fordi hun selv var redd, sa bistandsadvokaten til konen, Hilde Cecilie Matre Meyer.

Hun viste til at konen fremdeles frykter for sitt liv, og at hun i dag lever på hemmelig adresse.