Vest politidistrikt kommer dårligst ut i en spørreundersøkelse blant norske journalister om politiets kommunikasjon med media.

Undersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmene i Norsk Journalistlag over hele landet i oktober.

Journalistene har svart på til sammen ni spørsmål, blant annet om hvor fornøyd journalistene er med politets kommunikasjon med mediene før og etter de begynte å ta i bruk Twitter.

Mange opplever at politiet har blitt mindre tilgjengelig på telefon og i andre kanaler, og at det henvises til knappe twittermeldinger med liten informasjonsverdi.

Fakta: Undersøkelsen Sendt ut til alle medlemmer av Norsk Journalistlag 2. oktober - 16. oktober.

Totalt kom det inn 658 svar. Svaralternativene er rangert fra 1 til 12.

Undersøkelsen har blitt utført i regi av Sensommerkonferansen til Norsk Journalistlag som arrangeres denne helgen.

– Dårligere med Twitter

– Over halvparten svarer at kommunikasjonen med politiet har blitt litt eller mye dårligere etter Twitter, forteller prosjektleder for undersøkelsen, Silje Brattland Roksvåg.

Videre har journalistene svart på spørsmål om politiets tilgjengelighet, hvor ofte man må ringe for å få utfylt mangelfull informasjon, hvor ofte journalistne opplever feilinformasjon og om de opplever at politiet tipser redaksjonene utover twittermeldingene.

– Vest politidistrikt havner på bunn i alle de ni spørsmålene, foruten ett, hvor de havnet på midten av skalaen. Det var dette politidistriktet som kom dårligst ut, sier Roksvåg.

Får ikke vite om drap

Undersøkelsen ble gjort fordi Norsk Journalistlag de siste årene fått en del henvendelser på enkeltsaker hvor journalister har vært misfornøyd med kommunikasjonen fra politiet.

– Denne undersøkelsen gir et mer unikt overordnet bilde, sier Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag.

Hun forteller at undersøkelsen viser at journalister ikke har fått informasjon om drap, politibiler som har kollidert og branner.

SKJERMDUMP

– Bryter egne retningslinjer

– Regelverket sier at politiet skal informere om saker av stor, allmenn interesse og retningslinjene sier at de skal tvitre om trafikkulykker, branner, store hendelser og fare for befolkningen. Når det overhodet ikke blir informert om slike hendelser på Twitter har politiet brutt sine egne retningslinjer for bruk av Twitter som kommunikasjonskanal, sier Nyrud.

Undersøkelsen viser at misnøyen med politiets kommunikasjon med media er stor over hele landet.

– Når mønsteret er såpass landsdekkende og alvorlig må det tas grep. Det handler om at politiet har en plikt til å legge til rette for medienes samfunnsoppdrag. Tiden er overmoden for en egen kanal til mediene, sier Nyrud.

Mange medier i vest

Morten Ørn, driftsenhetsleder for fellesoperative tjenester ved Vest politidistrikt, mener undersøkelsen viser at distriktet gjør det dårlig på noen momenter, og bra på andre.

– Undersøkelsen viser at politi-Norge og vi ikke har maktet å avklare forventingene mellom mediene og politiet og hvilke rammer som ligger til grunn, skriver han i en e-post.

Han viser til at Vest politidistrikt er et av distriktene med flest lokale nyhetsredaksjoner. I tillegg har distriktet ofte store hendelser som også har interesse for nasjonale medier.

– Vi har stor mediepågang. Operasjonssentralen, som i dag håndterer media i akuttfasen, har en nøktern bemanning sammenliknet med andre politidistrikt. Vi arbeider for at lokale medier i større grad skal kunne få informasjon fra sitt lokale politi i tråd med intensjonen i Nærpolitireformen, skriver han.

– Kan ikke prioritere media

– Vest politidistrikt havner nederst på skalaen hva gjelder tilgjengelighet, hvor ofte man må ringe for å få utfylt mangelfull informasjon og hvor ofte journalistene opplever feilinformasjon. Hva tenker dere om dette? Og hva vil dere gjøre for at dette skal bli bedre?

– Vi vil ikke feilinformere, og derfor tar det noe tid før vi har en kvalitetssikret twittermeldingene. Journalistene ringer ofte i bølger knyttet til hendelser. Da kan det ringe flere titalls journalister på samme tid som operasjonssentralen er opptatt med å lede og styre innsatsen på stedet. Dessverre kan vi ikke da prioritere å svare journalister, svarer Ørn.

Han viser til at politidistriktet arbeider med flere tiltak for å bedre situasjonen, deriblant å bruke pressemeldinger i større grad, utpeke talsmann på stedet, slik at journalister som oppsøker stedet får god informasjon, og gi lokale tjenestesteder mer ansvar for informasjon.