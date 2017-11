Grace (47) og Leif Harald (57) Løvås

– Vi er tre søstre fra Filippinene som alle har giftet oss med en norsk. Den yngste, Cynthia, var først. De første gangene jeg kom hit på besøk, var jeg ikke så begeistret for landet. For meg var det kaldt, mørkt og litt kjedelig. Jeg møtte Leif Harald på Sartor senter. Han var hyggelig og lett å snakke med, men jeg tenkte at dette var helt umulig. Han er 1,92 meter høy og jeg bare 1,51. Selv om jeg var 35 år gammel den gangen, hadde jeg ikke hatt kjæreste før, og jeg var veldig sjenert. Men Cynthia sa til meg at kjærligheten ville komme når vi ble godt kjent. Og akkurat det skjedde! Nå har vi barn på 11 og 9 år. Vi har det godt sammen, Leif Harald er morsom og flink til å ordne alle ting. Vår felles hobby er fisking.