– Det blir veldig mildt og plussgrader høyt til fjells, sier meteorolog Lars Andreas Selberg.

Værvarselet er ikke akkurat godt nytt for de av oss som drømmer om pudderføre i skolens vinterferie som begynner nå til helgen.

Mild luft er nemlig på vei. Den gjør at snøgrensen stiger betraktelig allerede onsdag kveld, da den nærmer seg 1000 meter.

– Seint i kveld kan det regne over 1000 meter. Det er veldig mild luft som kommer inn over oss, sier Lars Andreas Selberg, som er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Litt nedbør henger også igjen på torsdag. Om kvelden blir det litt regn i ytre strøk nord for Bergen. Fredag blir det stiv til sterk kuling på dagtid, og stort sett oppholdsvær. Om kvelden kan det igjen bli litt regn seint på kvelden.

Det er et høytrykk som ligger sørøst for Norge som drar med seg mye mild, kontinental luft fra sør i Europa.

12 grader og sol

– Det kan bli tolv grader i Bergen på lørdag og det er gode muligheter for sol. I helgen blir det mye tørt vær og ikke så mye nedbør, sier meteorologen.

På Finse er det meldt fire plussgrader lørdag, mens Geilo ligger an til seks grader.

Prognosen for lørdag kveld og natt til søndag antyder at det da blir nedbør.

Påskestemning

Tirsdag kan vi vente oss en ny temperaturtopp på over ti grader.

– Det blir påskestemning i februar. Folk får gjøre det beste ut av det. Kommer solen, ville jeg ha satt meg i solveggen, tatt en appelsin og kost meg i varmen, slår Selberg fast.

– Det har aldri vært så varmt i Hordaland i februar som i år. Og i en tiårsperiode er dette uvanlig, slår forsker Ketil Tunheim fast.

Han jobber hos Klimatjenesteavdelingen ved Meteorologisk institutt i Oslo.

Varmerekord

Fredag 15. februar ble det satt ny varmerekord i Hordaland da det ble målt 14,3 grader i Etne.

Samme dag ble det målt 15,1 grader i Svelgen. Det er bare 0,2 grader under temperaturrekorden for Sogn og Fjordane i februar som ble målt i Lærdal i 1990.

– På grunn av klimaendringene, må vi forvente at varmerekordene blir slått oftere. Større variasjoner gjør at det blir flere sjanser for at det blir mer ekstremt vær, sier Tunheim.

Stengte skianlegg

Både Furedalen Alpin og Eikedalen skisenter har valgt å holde stengt denne uken for å ha best mulige forhold når de åpner igjen på lørdag.

– Vi holder midlertidig stengt på grunn av alt mildværet og regnet. Det har regnet så intenst at det danner seg overflatevann i løypene, sier Jan Guttorm Skeie, som er daglig leder for Furedalen Alpin.

Han forteller at selv om det vil være noen bare områder i turløypene på Kvamskogen, så er det mange kilometer som er preparerte, slik at man kan gå på ski over hele Kvamskogen i vinterferien.

– I Eikedalen er det lite snø, og vi forsøker å bevare mest mulig av den til vinterferien. Minst en halvmeter snø forsvant i forrige uke og denne uken, sier daglig leder Fredrik Tønjum.

Han karakteriserer skisesongen som merkelig, og synes det er trist at vi får dette været rett før vinterferien.

– Vi satser på at mars og april blir vinteren i år, sier Tønjum.

Rune Sævig (arkiv)

Hos Voss resort har de en såle av kunstsnø i bunn som gir gode forhold i løypene.

– Kunstsnøen er kompakt og hard og tåler mye mer væte enn vanlig snø. Jeg kan ikke si at vi har pudder, men folk som er glade i å stå på ski har muligheten, og vi har fortsatt kveldskjøring, sier aktivitetsleder Guro Øvsthus.

Vegar Valde (arkiv)

I Myrkdalen er det omtrent 1,5 meter mindre snø enn vanlig, anslår Jill Garen som er daglig leder for skiskolen.

Oppe i anlegget er snødybden 1,60 meter, mens den er 60 cm lenger nede.

– Men det er fantastiske forhold. Tirsdag kom det 10–15 cm med snø og det hjalp godt på, sier Garen.